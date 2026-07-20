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Росія вислала двох італійських дипломатів у відповідь на рішення Риму

У Римі дії Москви назвали "актом відвертої помсти" за рішення вислати двох російських аташе.

Росія вислала двох італійських дипломатів у відповідь на рішення Риму
Фото: з відкритих джерел

Росія вислала двох італійських дипломатів у відповідь на рішення Італії видворити двох військових аташе посольства РФ, яких раніше викрили у шпигунській діяльності.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє ANSA.

За словами глави італійського МЗС, Росія вислала військового аташе Італії в Москві та одного з його співробітників.

"Російська Федерація безпідставно вислала італійського військового аташе в Москві разом з одним із його співробітників", – написав Таяні у соцмережі X.

Міністр назвав дії Москви "актом відвертої помсти" за рішення Риму вислати двох російських військових аташе.

За його словами, російських дипломатів було видворено після того, як їх спіймали на гарячому під час здійснення шпигунської діяльності, що завдавала шкоди національній безпеці Італії.

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