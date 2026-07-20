Євросоюз обговорює щонайменше три можливі сценарії, які можуть допомогти подолати розбіжності між країнами-членами та ухвалити новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, наразі переговори проходять у закритому форматі та залишаються складними. Джерела Bloomberg повідомили, що ЄС розглядає три основні варіанти розвитку подій.

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Перший передбачає запровадження 24-місячного перехідного періоду перед набранням чинності окремими санкціями.

Другий варіант полягає у відмові від одного з обмежень, проти якого виступає Греція.

Третій, найбільш радикальний сценарій, – повне відкликання нового пакета санкцій.

За даними агентства, під час переговорів уже було пом'якшено або відкладено частину запропонованих заходів. Зокрема, йдеться про плани заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським військовослужбовцям, які брали участь у війні проти України. Крім того, з розгляду вилучили пропозиції щодо обмеження імпорту окремих видів російської риби.

Минулого тижня країни-члени Євросоюзу також домовилися тимчасово зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 44,1 долара за барель до 23 липня, оскільки не змогли досягти ширшої домовленості щодо нового санкційного пакета.

Як зазначає Bloomberg, відповідно до чинного механізму гранична ціна мала автоматично зрости разом зі світовими цінами на нафту, що фактично послабило б один із ключових інструментів обмеження нафтових доходів Росії.

Співрозмовники агентства не виключають, що навіть за відсутності компромісу щодо інших санкційних заходів рішення про збереження чинної граничної ціни на російську нафту може бути продовжене.