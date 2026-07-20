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США б’ють по Ірану дев'ятий день. В Ормузькій протоці підірвалися танкери

Корпус вартових Ісламської революції заявив про обстріл американських цілей у Йорданії, Кувейті та Сирії.

США б’ють по Ірану дев'ятий день. В Ормузькій протоці підірвалися танкери
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати завдали ударів по Ірану дев'ятий день поспіль, пише Reuters.

Іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim повідомило, що американські ракети вразили кілька іранських міст рано вранці в понеділок. Вибухи пролунали в Тебрізі, Чабахарі, Конараку, Бандар-Махшахрі та Бандар-Імам Хомейні.

У своїй заяві Центральне командування США заявило, що розпочало “нову хвилю ударів”, спрямовану на “послаблення” здатності Ірану атакувати комерційні судна у протоці.

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Іранська революційна гвардія зі свого боку повідомила про обстріл балістичними ракетами американських літаків в аеропорту Акаба в Йорданії, а також американських військових активів та обладнання на кувейтських базах Аль-Адгірі та Алі Аль-Салем, а також на об'єктах у Сирії.

Корпус вартових Ісламської революції також заявив, що після спроби пройти небезпечним південним маршрутом через Ормузьку протоку два нафтові танкери вибухнули та втратили хід. У КВІР стверджують, що скористатися цим проходом судна закликали американські військові.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомило, що сьогодні зранку у країні звучали сирени. 

Армія Кувейту заявила про перехоплення ворожих безпілотників під час іранської атаки. Уряд країни заявив, що завод із опріснення води зазнав атаки другий день поспіль, унаслідок чого спалахнула пожежа. Влада назвала це прямим ударом по важливій цивільній інфраструктурі.

Ці удари є частиною ескалації циклу атак між США та Іраном після того, як тимчасова угода про припинення вогню, підписана місяць тому, зірвалася. 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть обстрілювати Іран, поки Тегеран атакує комерційні судна.

“Ормузька протока – це міжнародний водний шлях, і вони продовжують атакувати кораблі цим міжнародним водним шляхом. Доки Іран наполягатиме на контролі над міжнародним водним шляхом, нам доведеться на це реагувати”, – сказав він.

Рубів додав, що Сполучені Штати залишаються відкритими до дипломатичного вирішення.

  • Учора США завдали ударів по об'єктах Ірану після загибелі двох американських військовослужбовців у Йорданії. За даними американської сторони, військові загинули під час відбиття іранських ракетних і дронових атак. Ще один американський військовослужбовець вважається зниклим безвісти, а четверо отримали поранення.
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