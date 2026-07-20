Сьогодні Кір Стармер піде у відставку, його замінить Енді Бернем

Стармер виголосить промову та зустрінеться із королем, те саме зробить і Бернем.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні піде у відставку, його замінить колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем.

Про це пишуть CNN та The Telegraph.

Передача влади — це ретельно спланований процес, що включає поїздки до Букінгемського палацу для зустрічі з королем Чарльзом III, який технічно пропонує новому прем'єр-міністру сформувати уряд.

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Стармер виступить зі своєю останньою заявою прем'єр-міністра перед тим, як вирушити до Букінгемського палацу на зустріч з королем та офіційно піти у відставку.

Потім Бернем прибуде до палацу, щоб зустрітися з Чарльзом і прийняти його прохання сформувати уряд. На цьому етапі він стане прем'єр-міністром.

Очікується, що потім Бернем повернеться на Даунінг-стріт, де він виступить з власним зверненням, перш ніж зустрітися зі співробітниками. Припускають, він оголосить сьогодні вдень склад свого Кабінету міністрів, до якого, як очікується, увійдуть Шабана Махмуд на посаді канцлера та Луїза Гейг, одна з його найближчих союзниць, на посаді канцлера герцогства Ланкастер.

Вважається, що майбутній прем'єр-міністр підготував низку політичних оголошень на перші тижні свого перебування на посаді.