Не лише Мессі проти Ямаля. Фінал ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією як протистояння стилів

У чому особливість гри Аргентини та Іспанії, як Луїс де ла Фуенте вчив Ліонеля Скалоні і хто став ідолом для обох команд – в прев’ю до фіналу ЧС-2026 між Іспанією і Аргентиною.

Візитівка «Фурії Рохи» (прізвисько іспанців. – Ред.) – гра, заточена під володіння м’ячем і активний пресинг. Аргентинці натомість віддають перевагу жорсткому, місцями навіть брудному протистоянню, приправленому індивідуальним генієм окремих футболістів. Розуміння й специфіка гри обох команд вибудовувалися роками, а внаслідок розвитку клубного футболу ще й переплелися перед фіналом.

Хоч футбол – це доволі проста гра зі зрозумілими правилами, з плином років у різних куточках світу його осмислили по-різному. Бразильці переконані, що єдиний спосіб і допустимий варіант перемогти суперника полягає в тому, аби закрутити його в «жогу боніту». Англійці натомість роблять ставку на атлетичний футбол із великою кількістю боротьби в повітрі. Чи видозмінився футбол у країнах, чиї команди гратимуть у фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року? Інакше вони б не дійшли так далеко.

37 матчів без поразок. Так виглядає система

Було б дивно не використовувати козирі, особливо коли є підтвердження їхньої релевантності, чи не так? Фактично з цієї тези розпочалося сходження збірної Іспанії на вершину світового футболу в 2010 році. 16 років тому головною силою у клубному футболі була «Барселона», яка показала світові «тікі-таку». Це стиль, основа якого полягає у контролі м’яча. Тоді у складі каталонців під керівництвом Хосепа Гвардіоли грали визнані майстри футболу, як Андрес Іньєста, Хаві, Серхіо Бускетс, Педро, Давід Вілья, Піке, Пуйоль. Ці футболісти знищували на своєму шляху всіх на домашній арені «Барселони» – «Камп Ноу». Два кубки Ліги чемпіонів за три роки красномовніші за слова. Очевидно, ці футболісти формували кістяк збірної Іспанії.

Фото: EPA/UPG Збірна Іспанії святкує перемогу у фіналі чемпіонату світу з футболу 2010 року

Реклама

Тож не дивно, що Іспанія фактично копіювала гру «Барселони», бо каталонські футболісти по-іншому банально не вміли. Відсутність гравця калібру Мессі компенсували іншими майстрами, зокрема Давідом Сілвою, Сеском Фабрегасом, Хабі Алонсо. Та команда під керівництвом Вісенте дель Боске вперше в історії стала чемпіоном світу в 2010-му, здолавши Нідерланди (1:0). Квінтесенція іспанського футболу! Якщо в когось ще виникали сумніви щодо ефективності «тікі-таки», то й вони розвіялися після перемоги Іспанії на Євро-2012, який приймали Україна та Польща.

Неочевидний герой, якщо хочете – батько цих перемог – нідерландець Йоган Кройф. Саме видатний футболіст і тренер придумав концепцію тотального футболу, одним із розгалужень якого завдяки Гвардіолі стала «тікі-така». Він фактично довів цей стиль до ідеалу, заклавши фундамент розвитку іспанського футболу на десятиліття вперед.

Фото: EPA/UPG Йохан Кройф під час роботи в «Барселоні», 1999 рік

З перемоги на ЧС-2010 у ПАР минуло 16 років, але ситуація фактично не змінилася. У заявці Іспанії одразу вісім футболістів «Барселони» (і жодного футболіста «Реалу» до трансферу Марка Кукурельї, оформленого вже під час турніру, в день стартового матчу іспанців, – Ред.). Ця Іспанія знову грає в схожий із «Барселоною» футбол, який, треба сказати, за роки дещо видозмінився. Тотальний контроль м’яча трансформувався в контроль + пресинг.

Фото: EPA/UPG Луїс де ла Фуенте під час пресконференції

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте взяв усе найкраще від гри хронічно кризових останні роки каталонців, змінив роль флангових захисників, додав дисципліни, створив атмосферу сім’ї в команді і вивів «Фурію Роху» до фіналу чемпіонату світу з футболу. За весь турнір іспанці пропустили лише раз, а безпрограшна серія команди становить космічних 37 поєдинків. Так виглядає система. Фінальний тест на міцність відбудеться сьогодні, 19 липня.

«Potreros», «aguante» і «La Garra». Звідки в аргентинців цей характер?

За кубок проти Іспанії гратиме Аргентина. Чинні чемпіони світу вдруге поспіль вийшли до фіналу змагань, хоч перед стартом турніру їх справедливо критикували. Склад чемпіонів 2022-го фактично не змінився, а тому, очевидно, суттєво постарів. Лео Мессі стартував на ЧС-2026 у 38-річному віці, відсвяткувавши день народження прямо в розташуванні команди.

Реклама

Фото: EPA/UPG Аргентинці підкидають Ліонеля Мессі після перемоги

Виникає логічне питання: як же їм вдалося пройти аж до фіналу змагань? Якщо ви дивилися хоча б один матч аргентинців, то знаєте відповідь. Усе завдяки характеру. Вони грають у жорсткий, безкомпромісний футбол. І річ не лише в Мессі, який для всіх у цій команді на рівні божества. Стиль формується ще в дитинстві.

Аргентинські діти зростають, граючи на «potreros» – імпровізованих полях, де замість трави втоптана земля і гравій. В таких умовах гартується їхній характер, адже на вулиці немає суддів і фолів. Хочеш виграти – грай жорстко.

Фото: EPA/UPG Аргентинські діти грають у футбол у передмісті Буенос-Айрес

З часом діти потрапляють до футбольних академій і дізнаються, що таке «aguante». Це поняття означає здатність терпіти біль і не пасувати перед жорстким зіткненням. Якщо ти інший – начувайся, бо вимогливі аргентинські трибуни тобі цього не пробачать. Якщо досі сумніваєтеся – подивіться уривок будь-якого поєдинку між грандами аргентинського футболу – «Бока Хуніорс» і «Рівер Плейт»... Жага до перемоги є частиною культури Аргентини й отримала окремий термін – «La Garra».

Фото: EPA/UPG Дієго Марадона цілує Кубок світу

Додайте до цього особливості розвитку країн Латинської Америки – колишніх європейських колоній, які не з розповідей знають про бідність, голод і боротьбу за життя. У таких умовах на аргентинській землі зросло не одне покоління футбольних геніїв. Мало хто пам’ятає, але першим таким був Маріо Кемпес – форвард, який привів до перемоги на Чемпіонаті світу збірну Аргентини в 1978 році. Потім – Дієго Марадона – один з найкращих гравців в історії, чемпіон 1986 року, автор тих самих «голу століття» і «руки Бога» проти Англії…

Фото: EPA/UPG Плакат із зображенням Лео Мессі і Дієго Марадони

Зараз в Аргентини інший ідол – Ліонель Мессі, на грі якого виросло не одне покоління співвітчизників. Вони знають про La Garra, aguante і potreros, а ще мають шанс організувати ідеальні проводи для свого капітана. Про те, як аргентинці створили ідеальні умови для Мессі в збірній, ми писали неодноразово, тому пропонуємо на цьому не зупинятися.

Реклама

Цікаво, що на грі Мессі виросли не лише аргентинці, а й іспанці. І це, звісно, козир збірної Аргентини, хоч і в Іспанії є неочевидна перевага.

«Ця фотографія – божевілля». Мессі проти немовляти, яке він купав»

Свої найкращі роки Лео Мессі провів у «Барселоні», ставши там фактично напівбогом. Він – найкращий бомбардир в історії каталонців, володар 4 кубків ЛЧ, а загалом приніс синьо-гранатовим 35 трофеїв. Лео грав у складі «Барси» 17 років на найвищому рівні, а якщо додати академію – 21 рік. Осягнути ці цифри сповна можна буде лише крізь роки.

Фото: instagram.com Ліонель Мессі разом із футболістами сучасної збірної Іспанії, коли ті були дітьми

На його грі за цей час зросло декілька молодіжних команд «Барселони». Як ви вже зрозуміли, це стосується і нинішніх футболістів збірної Іспанії, зокрема Пау Кубарсі, Гаві, Дані Ольмо і, ясно, Ламіна Ямаля.

Messi e o bebê Yamal em foto do ano de 2007 do jornal SPORT, da Espanha.



É o escolhido? 😍



📸 Foto: Joan Monfort / SPORT

Nostálgico! pic.twitter.com/JXQN9S59xD — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) April 30, 2025

Світлини 20-річного Лео з немовлям Ламіном, зроблені для благодійного календаря ЮНІСЕФ, уже стали культовими. Хто б міг подумати, що син Муніра Насрауї та Шейли Ебани, які виграли в благодійному розіграші тоді, в 2007-му, протистоятиме тому футболісту, з яким фотографувався немовлям. А якщо згадати, що саме Ламін Ямаль фактично продовжив справу Лео в «Барсі», взяв десятий ігровий номер, як аргентинець... Життя й справді найкращий сценарист.

Читайте також Зійти на вершину у 17 років

На цьому перед грою наголошує і Ліонель Мессі. Аргентинець не приховує, що радий розділити з Ямалем фінал ЧС-2026.

«Чесно кажучи, ця фотографія – це божевілля, тому що це життя, чи не так? Я сфотографувався з ним у дитинстві, і ось ми зустрінемося на чемпіонаті світу. Ламін – величезний талант. Я стежив за ним, тому що він грає за клуб, який я люблю («Барселону». – Ред.). І я завжди бажаю йому всього найкращого, завжди хочу для нього найкращого», – сказав він для The Athletic.

Реклама

Учень проти вчителя. Скалоні зустріне свого викладача у фіналі

Ще одна фантастична історія перед фіналом стосується не його потенційних головних героїв на полі, а головних тренерів, які керуватимуть командами збоку.

Фото: EPA/UPG Ліонель Скалоні під час матчу

Це було в 2017 році. Королівська федерація футболу Іспанії організувала тренерські курси на отримання найвищої тренерської ліцензії UEFA Pro. Слухачами курсу серед інших були Хав’єр Савіола, Фернандо Редондо і Ліонель Скалоні.

Одним із викладачів курсу був Луїс де ла Фуенте, на той момент – успішний тренер молодіжних команд Іспанії. Він викладав слухачам модуль, присвячений техніці.

Фото: EPA/UPG Луїс де ла Фуенте показує, куди треба бігти одному з іспанців

З того часу минуло багато років, упродовж яких обидва спеціалісти досягли чималих висот. Скалоні став чемпіоном світу на чолі Аргентини, а де ла Фуенте привів Іспанію до перемоги на чемпіонаті Європи.

Вони й досі підтримують дружні стосунки й часто обмінюються компліментами публічно.

Тож маємо справу не просто з матчем, а з клубком переплетених доль, різних стилів і єдиного бажання – виграти кубок чемпіонів. Для Ламіна Ямаля потенційна перемога означає заявку на велич, а для Лео Мессі кубок – крапка у величній історії, яка триває, хоч скільки разів до неї вже писали епілог.

Фото: EPA/UPG Уболівальники Аргентини та Іспанії за день до старту фіналу

Зі стартовим свистком люб’язність зникне. Розпочнеться жорстке протистояння, в якому іспанці намагатимуться все контролювати, а аргентинці не прибиратимуть ніг навіть у найжорсткіших підкатах. Паралельно на повну потужність працюватимуть тренерські штаби, де учень хоче перевершити вчителя. До розв’язки, на яку всі чекали чотири роки, залишилися години.

Матч Іспанія – Аргентина розпочнеться о 22:00 за Києвом. LB.ua проведе текстову онлайн-трансляцію матчу!