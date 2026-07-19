Збірна Англії перемогла Францію (6:4) у матчі за третє місце чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Cака б'є у напрямку воріт Меньяна під час матчу

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У першому таймі підопічні Томаса Тухеля забили чотири голи. Відзначилися Деклан Райс, Езрі Конса, дубль у Букайо Саки.

Французи почали відіграватися в другій 45-хвилинці: двічі забив Кіліан Мбаппе і ще один гол у Бредлі Барколя. Здавалося, що збірна Франції здійснить камбек, але Сака забив третій гол і дозволив своїй команді знову відірватися від суперника. Наприкінці зустрічі по голу також забили Усман Дембеле і Джуд Беллінгем. У підсумку обидві команди на двох забили 10 голів.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе під час голу

За підсумками матчу саме англійці стали бронзовими призерами турніру. Уперше з 1966 року, коли збірна «трьох левів» стала чемпіоном світу, Англія привезе зі світової першості медалі. У 1990 і 2018 роках вони поступалися в матчах за третє місце чемпіонату світу.

Фото: EPA/UPG Реакція Дідьє Дешама на гру збірної Франції

Збірна Франції натомість завершила ЧС-2026 на четвертому місці, не дозволивши Дідьє Дешаму, для якого цей матч був останнім на чолі команди, піти з медаллю.

Фото: EPA/UPG Футболісти збірної Англії – бронзові призери ЧС-2026

Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2026 Англія поступилася Аргентині (1:2), а Франція не змогла здолати іспанію (0:2).

Фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року між Іспанією і Аргентиною заплановано на 19 липня. Старт матчу – о 22:00 за Києвом.