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Міжнародна федерація гандболу допустила до змагань російських та білоруських спортсменів

В Федерації заявили, що "продовжують солідарно ставитися до України".

Міжнародна федерація гандболу допустила до змагань російських та білоруських спортсменів
Фото: IHF

Міжнародна федерація гандболу допустила до участі в змаганнях російських та білоруських спортсменів, а також суддів, експертів та офіційних осіб із Росії та Білорусі.

Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації гандболу (IHF).

Там заявили про поетапний підхід до реінтеграції. 24 березня 2026 року молодіжним національним збірним Росії та Білорусі було дозволено організовувати та брати участь у самостійно організованих товариських матчах та турнірах за умови підписання декларацій, що підтверджують відсутність зв'язку з військовими чи державними органами безпеки. 6 травня 2026 року Рада схвалила можливість надання потенційної wild card на Чемпіонат світу з гандболу серед жінок до 16 років 2026 року та/або Трофей націй IHF російській або білоруській команді, де це можливо.

В Федерації зазначили, що повна реінтеграція може вимагати перехідного періоду як для російських, так і для білоруських команд та офіційних осіб. Проте, додали, що з нетерпінням чекають на їх повернення до міжнародної гандбольної спільноти.

Попри це, в організації підтвердили "давню відданість Федерації гандболу України" та заявили, що продовжують солідарно ставитися до України і рішуче засудили війну та її наслідки. 

  • Дев'ять країн ЄС закликають позбавити фінансування спортивні організації, які повертають росіян і білорусів. Вони пропонують розглянути питання про те, чи варто залучати такі організації до майбутніх обговорень та заходів, які стосуються розвитку спорту в ЄС.
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