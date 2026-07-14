Українці Аонішікі й Шіші йдуть без поразок на Nagoya Basho

Українські сумоїсти Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) і Шіші Масару (Сергій Соколовський) здобули по три перемоги на старті Nagoya Basho – четвертого гранд-турніру з сумо.
Про це повідомляє LB.ua.
Секіваке Аонішікі переміг маегаширу 3 Хірадоумі, маегаширу 2 Чураноумі і маегаширу 3 Хакунофуджі.
Шіші паралельно здолав маегаширу 15 Онокатсу, маегаширу 13 Такеруфуджі й маегаширу 16 Дайсейзана.
Це дозволило обом українцям розділяти першу сходинку найкращих сумоїстів турніру за підсумками трьох змагальних днів. Разом із Шіші й Аонішікі без поразок йдуть п'ятеро сумоїстів.
Попереду в обох українців ще щонайменше 12 сутичок.
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Нагадаємо, Арата Аонішікі розпочав турнір у ранзі секіваке – третій у сумо. Щоб повернути собі звання озекі, українцю потрібно здобути щонайменше 10 перемог.
Nagoya Basho триватиме до 27 липня.