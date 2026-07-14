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Українці Аонішікі й Шіші йдуть без поразок на Nagoya Basho

На гранд-турнірі з сумо завершився третій змагальний день.

Українці Аонішікі й Шіші йдуть без поразок на Nagoya Basho
Аонішікі Арата виконує кидок
Фото: Nikkan Sports

Українські сумоїсти Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) і Шіші Масару (Сергій Соколовський) здобули по три перемоги на старті Nagoya Basho – четвертого гранд-турніру з сумо.

Про це повідомляє LB.ua.

Секіваке Аонішікі переміг маегаширу 3 Хірадоумі, маегаширу 2 Чураноумі і маегаширу 3 Хакунофуджі.

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Шіші паралельно здолав маегаширу 15 Онокатсу, маегаширу 13 Такеруфуджі й маегаширу 16 Дайсейзана.

Це дозволило обом українцям розділяти першу сходинку найкращих сумоїстів турніру за підсумками трьох змагальних днів. Разом із Шіші й Аонішікі без поразок йдуть п'ятеро сумоїстів.

Попереду в обох українців ще щонайменше 12 сутичок. 

Читайте такожАонішікі Арата націлився на озекі. Чого чекати від Nagoya Basho

Нагадаємо, Арата Аонішікі розпочав турнір у ранзі секіваке – третій у сумо. Щоб повернути собі звання озекі, українцю потрібно здобути щонайменше 10 перемог.

Nagoya Basho триватиме до 27 липня.

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