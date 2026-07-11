Беленюк дебютував у змішаних єдиноборствах з перемоги над 53-річним Гозалі

Суперник нардепа відмовився від продовження бою в першому раунді.

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Олімпійський чемпіон з боксу та народний депутат України Жан Беленюк переміг ізраїльтянина Хаїма Гозалі (15:7) у поєдинку за правилами ММА.

Про це повідомляє LB.ua.

Нардеп «Слуги народу» переміг технічним нокаутом у першому раунді.

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Поєдинок між Беленюком і Гозалі проходив у київському Палаці спорту на шоу промоушена «Arena» у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Після перемоги він викликав на бій нардепа Миколу Тищенка.

Жан Беленюк – олімпійський призер з греко-римської боротьби Токіо-2020, срібний призер Ігор-2016 в Ріо і володар бронзової медалі Парижу-2024.

Він завершив професійну кар’єру у 2024 році.