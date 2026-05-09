«Переможе достроково в другому раунді»: український боєць UFC Донченко зробив прогноз на бій Амосова й Альвареса

Український боєць UFC Данило Донченко в розмові з LB.ua заявив, що Ярослав Амосов (29-1) достроково переможе в своєму другому поєдинку в UFC проти іспанця Хоеля Альвареса (23-3).

«Я думаю, що Ярослав зможе перемогти достроково в першій половині другого раунда. Він послабить суперника, дочекається його помилки й зробить свою справу», – заявив Донченко.

Він також спрогнозував, яким буде перебіг бою.

«У нього (Альвареса. — Ред.) є проблеми з боротьбою. Ми це побачили в бою з Арманом Царукяном. Піднявся у ваговій категорії й став дещо іншим бійцем, але цього не вистачить для того, аби протистояти вмінню Ярослава контролювати бій, відчувати момент. Ярослав перебуває на іншому рівні боротьби порівняно з усім дивізіоном бійців UFC у його ваговій категорії. На місці Ярослава я б тримав дистанцію, "смикав" його, "провалив би" суперника, змусив би піти на себе. У цей момент, коли Альварес намагається влучити в Ярослава, українцеві потрібно буде переводити бій у партер, а там — справа техніки», – розповів Данило.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня український боєць змішаного стилю Ярослав Амосов проведе бій із іспанцем Хоелем Альваресом у рамках турніру UFC 328.

У своєму дебютному поєдинку в UFC Амосов достроково переміг американця Ніла Магні.