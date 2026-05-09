Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСпорт

«Переможе достроково в другому раунді»: український боєць UFC Донченко зробив прогноз на бій Амосова й Альвареса

На думку Данила, перемогу святкуватиме Ярослав Амосов.

«Переможе достроково в другому раунді»: український боєць UFC Донченко зробив прогноз на бій Амосова й Альвареса
Ярослав Амосов, Данило Донченко (по центру)
Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

Український боєць UFC Данило Донченко в розмові з LB.ua заявив, що Ярослав Амосов (29-1) достроково переможе в своєму другому поєдинку в UFC проти іспанця Хоеля Альвареса (23-3).

«Я думаю, що Ярослав зможе перемогти достроково в першій половині другого раунда. Він послабить суперника, дочекається його помилки й зробить свою справу», – заявив Донченко.

Він також спрогнозував, яким буде перебіг бою. 

«У нього (Альвареса. — Ред.) є проблеми з боротьбою. Ми це побачили в бою з Арманом Царукяном. Піднявся у ваговій категорії й став дещо іншим бійцем, але цього не вистачить для того, аби протистояти вмінню Ярослава контролювати бій, відчувати момент. Ярослав перебуває на іншому рівні боротьби порівняно з усім дивізіоном бійців UFC у його ваговій категорії. На місці Ярослава я б тримав дистанцію, "смикав" його, "провалив би" суперника, змусив би піти на себе. У цей момент, коли Альварес намагається влучити в Ярослава, українцеві потрібно буде переводити бій у партер, а там — справа техніки», – розповів Данило.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня український боєць змішаного стилю Ярослав Амосов проведе бій із іспанцем Хоелем Альваресом у рамках турніру UFC 328.

У своєму дебютному поєдинку в UFC Амосов достроково переміг американця Ніла Магні.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies