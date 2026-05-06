Ліга чемпіонів: "Арсенал" після 20-річної перерви знову вийшов у фінал

У футбольній Лізі чемпіонів визначився перший фіналіст цьогорічного розіграшу. Вперше за 20 років і вдруге за свою історію вирішального поєдинку дістався лондонський "Арсенал".

"Каноніри" у домашньому протистоянні з мадридським "Атлетіко" обмежилися одним голом, який забив під завісу першого тайму Бакайо Сака. Спроби іспанців відігратися були марними, а кінцівка гри запам'яталася хіба що надмірними емоціями обох лав запасних, які завершилися жовтими картками для обох тренерів - Мікеля Артети та Дієго Сімеоне.

1:0 у підсумку на "Емірейтс" - лондонці нарешті перервали очікування, яке тривало з 2006 року, коли у своєму єдиному фіналі Ліги чемпіонів команда тоді ще Арсена Венгера програла у Парижі "Барселоні".

Суперником "Арсенала" стане або мюнхенська "Баварія", або "ПСЖ" Іллі Забарного. Після першого матчу у цьому протистоянні рекордний рахунок 5:4 на користь французів, але все може змінитися у середу на "Альянц-Арені".