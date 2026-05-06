«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Арсенал" після 20-річної перерви знову вийшов у фінал

Лондонський клуб лише вдруге змагатиметься за головний євротрофей.

Ліга чемпіонів: "Арсенал" після 20-річної перерви знову вийшов у фінал
Арсенал - Атлетіко 1:0
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів визначився перший фіналіст цьогорічного розіграшу. Вперше за 20 років і вдруге за свою історію вирішального поєдинку дістався лондонський "Арсенал".

"Каноніри" у домашньому протистоянні з мадридським "Атлетіко" обмежилися одним голом, який забив під завісу першого тайму Бакайо Сака. Спроби іспанців відігратися були марними, а кінцівка гри запам'яталася хіба що надмірними емоціями обох лав запасних, які завершилися жовтими картками для обох тренерів - Мікеля Артети та Дієго Сімеоне.

1:0 у підсумку на "Емірейтс" - лондонці нарешті перервали очікування, яке тривало з 2006 року, коли у своєму єдиному фіналі Ліги чемпіонів команда тоді ще Арсена Венгера програла у Парижі "Барселоні".

Суперником "Арсенала" стане або мюнхенська "Баварія", або "ПСЖ" Іллі Забарного. Після першого матчу у цьому протистоянні рекордний рахунок 5:4 на користь французів, але все може змінитися у середу на "Альянц-Арені".

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies