«Усе вирішують деталі». Як «Шахтар» програв у першому матчі півфіналу Ліги конференцій

Чому «Шахтар» програв, хто став найгіршим футболістом команди і чи є шанси в гірників зачепитися за фінал — в огляді матчу на LB.ua.

Загалом поєдинок 1/2 фіналу став показовим з огляду на те, куди нині рухається футбол. Якими б технічними не були твої футболісти, якщо їм не вистачає швидкості й сили поштовхатися плечима — чекай біди. Особливо якщо граєш проти команди із середини таблиці англійської Прем'єр-ліги. Тому й результат на табло — 1:3 на користь «Крістал Пелес».

Цьогорічний розіграш Ліги конференцій УЄФА вже став історичним для українського футболу. Передусім через успіхи «Шахтаря», який уперше за 6 років вийшов у півфінал єврокубка. Однак у цієї історії є й інший бік медалі. Зокрема, гірники стали командою, яка пропустила найшвидший гол в історії Ліги конференцій УЄФА — молодого турніру, що стартував лише 2021 року. Для цього «досягнення» гірникам вистачило 21 секунди півфінального матчу…

Англійська школа футболу в дії

Перед матчем низка експертів відзначали, що «Крістал Пелес» — це класична англійська команда, яка грає в силовий футбол, вміє використовувати стандартні положення й якісно грає в захисті. Додаймо до цього 13 місце в англійській Прем'єр-лізі за 5 турів до завершення змагань. Команда виконала мінімальний план на сезон, тож може зосередитися на Лізі конференцій, перемога в якій є квитком до основного етапу Ліги Європи на наступний сезон.

Фото: shakhtar.com Австрійський тренер Олівер Гласнер під час матчу

Ба більше, команда, кабінет трофеїв якої обмежується двома нагородами — Кубком Англії сезону 2024-2025 і, як наслідок, Суперкубком — не проти поборотися за ще одну нагороду, ще й яку! І кому, як не австрійському спеціалісту Оліверу Гласнеру, це зробити. Саме під керівництвом цього спеціаліста орли здобули свій перший Кубок в історії. Цікаво, що незадовго до переїзду в Лондон австрієць приводив до перемоги в Лізі Європи німецький «Айнтрахт» у 2022 році.

Зараз же в розпорядженні тренера гравці, які загалом коштують понад пів мільярда євро за версією Transfermarkt. Саме такий колектив підопічні Арди Турана мали обігрувати в першому півфінальному матчі, який відбувся в Кракові. Не сказати, що гірники провалили гру, але знайти протидію силовому футболу англійців не вдалося.

21 секунда спокою

Для того, аби обіграти «Крістал Пелес», турецький тренер «Шахтаря» випустив у стартовому складі вісьмох бразильських гравців. Серед українців із перших хвилин на поле вийшли центральні захисники — Валерій Бондар і Микола Матвієнко, опорник Олег Очеретько й голкіпер Дмитро Різник. На жаль, саме ці футболісти так чи інакше були причетними до першого пропущеного голу команди, який стався на 21 секунді матчу. Все почалося з довгого виносу Енріке вперед, де на м'яч уже чатували центрбеки орлів. Вони виграли верхову боротьбу, перевели м'яч до Матети, який запустив Сарра на ворота Різника. Найкращий бомбардир «Пелес» у сезоні не схибив… Гол прийшов із зони, за яку відповідав капітан гірників Микола Матвієнко. На жаль, це не єдина його помилка в матчі.

Фото: shakhtar.com Микола Матвієнко грає головою

Після голу англійці віддали м'яч українцям, опустилися нижче й спокійно грали від оборони. Бразильці «Шахтаря» як не намагалися знайти підходи до воріт Діна Гендерсона — голкіпера орлів — але без результату. Габаритні захисники «Пелес», яких під час оборони більшало з 3 до 5 — особливості схеми 3-4-3 — легко вигравали повітряні дуелі, підстраховували один одного, якщо вінгери гірників намагалися прорватися до воріт самотужки.

Фото: shakhtar.com Емоції Олега Очеретька після голу

Красномовною є статистика із заблокованих ударів. Загалом «Шахтар» пробив 15 разів, з яких лише 1, гольовий, ішов у площину воріт. 9 спроб пробити орли заблокували… «Шахтар» більше володів м'ячем (71 проти 29 відсотків) і виконав на 12 кутових більше за суперника (в орлів — одна спроба), але понад один гол забити не зміг. На старті другого тайму Очеретько першим зорієнтувався після скидки Еліаса з кутового й з близької відстані вразив ворота суперників. За рахунку 1:1 здавалося, що гірники здатні вирвати перемогу, але англійці були проти.

Фото: EPA/UPG Бондар намагається зупинити Камаду

Вони наочно показали різницю в класі між командами УПЛ і АПЛ, пішли вперед і за 11 хвилин відігралися. Після виконання ауту орли виграли боротьбу, а потім м'яч потрапив до Камади, який з меж штрафного майданчика прошив Різника ударом по центру воріт — 1:2. В епізоді з другим пропущеним голом знову не врятував Матвієнко, який опинився перед суперником, але заблокувати удар не зміг.

Фото: Shakhtar.com Егіналду під час матчу

Останньою краплею стала індивідуальна помилка Бондаря, який у центрі поля махнув ногою повз м'яч і в підсумку дозволив Ларсену вийти віч-на-віч із Різником. На шляху до воріт гравець «Пелес» ще й обіграв Матвієнка, який провів матч украй невдало, і довів рахунок до розгромного — 1:3.

«Пелес» грав різнопланово, змінюючи стиль гри залежно від результату, жорстко (виграв на 9 єдиноборств більше ніж «Шахтар» і на 16 більше підкатів) і результативно (3 голи при xG 2.11), тому цілком заслужено переміг.

Фото: shakhtar.com Арда Туран

На думку Арди Турана, секрет перемоги суперника в тому, що той був кращим у мікроепізодах упродовж гри.

«Усе вирішують деталі. "Крістал Пелес" ефективно виконує вкидання. Я завжди казав своїм гравцям: перший м'яч після вкидання не може призводити до гола. Потрібно звертати увагу на боротьбу за другий м'яч. У штрафному майданчику потрібно переходити від зонного захисту до персональної опіки. У цьому компоненті ми припустилися помилок», — сказав тренер після матчу.

Шанси на реванш

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 7 травня, в Лондоні. «Пелес» прийматиме «Шахтар» на домашній арені «Селгерст Парк», маючи комфортну перевагу. Проти гірників також гратиме історія, бо вони ще не вигравали в Англії проти англійських команд…

Фото: EPA/UPG Педріньйо проти Матети

Однак на підопічних Турана не тиснутиме результат, бо план на сезон у єврокубку, будемо відверті, перевиконано. Тому можна їхати до Лондона зі спокійним серцем і спробувати зачепитися за перемогу. Шансів, на правду, небагато, бо навіть суперкомп'ютер Opta оцінює шанси гірників на вихід у фінал не більше ніж у 3 відсотки.