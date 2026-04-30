Ліга чемпіонів: "Арсенал" і "Атлетіко" обмінялися реалізованими пенальті

У футбольній Лізі чемпіонів свою дуель за путівку до фіналу розпочали лондонський "Арсенал" та мадридський "Атлетіко".

Враховуючи стиль команд, практично не було сумнівів, що гра на домашній арені іспанців не зможе дотягнутися за видовищністю до шаленої розбірки "ПСЖ" та "Баварії" з 9 голами, яка трапилася напередодні.

Так і сталося: долю матчу вирішили дві помилки, яких припустилися захисники у власних штрафних майданчиках. Спершу добре знайомий вболівальникам збірної України Дьокереш реалізував пенальті за "канонірів". А по перерві точним ударом з 11-метрової позначки відзначився Альварес.

1:1 - результат, що триматиме інтригу на максимумі перед другою грою у Лондоні. Буде важко переоцінити значення цього поєдинку для обох команд, які ще жодного разу в своїй історії не вигравали Лігу чемпіонів.