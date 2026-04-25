ФІФА дозволить проводити один матч кожного чемпіонату за кордоном

Футбольні ліги зможуть реалізувати давню мрію про розширення географії.

Фото: EPA/UPG

Міжнародна футбольна федерація ФІФА розробила рекомендації щодо суперечливого бажання найбагатших ліг Європи виносити матчі за межі своєї країни.

Як пише The Guardian, боси світового футболу готові нарешті офіційно дозволити таку практику, але висувають жорсткі обмеження.

Ліга матиме право провести лише один матч упродовж сезону за кордоном. При цьому будь-яка країна не зможе прийняти більше п'яти таких перенесених поєдинків. ФІФА при цьому хоче мати право вето.

Цьогоріч італійська Серія А та іспанська Ла Ліга планували вперше організувати за кордоном по одному матчу - в астралійському Перті і американському Маямі. Обидва проєкти так і не було реалізовано, бо проведення ігор не отримало погодження від місцевої влади.

Чемпіонати прагнуть переносити матчі за кордон з комерційною метою, а також задля розширення своїх ринків. Суперкубки Іспанії та Італії вже тривалий час проводять в інших державах, найчастіше на Близькому Сході.

