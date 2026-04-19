Теніс: Марта Костюк перемогла Вероніку Подрез в українському фіналі WTA 250

Уперше дві українки змагалися за кубок у фіналі змагань рівня WTA.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 28) здолала ще одну українку Вероніку Подрез (WTA № 209) у фіналі турніру WTA 250 в Руанді, Франція.

Марта перемогла Вероніку в двох сетах – 6:3, 6:4.

Загалом українське протистояння тривало 1 годину і 21 хвилину. Костюк 4 рази подала навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

Матч у Руані став першим українським фіналом на рівні WTA в історії.

Завдяки перемозі Марта Костюк змогла виграти другий титул в кар’єрі. Подрез натомість уперше в кар’єрі зіграла в основній сітці змагань WTA.