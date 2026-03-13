Еліна Світоліна обіграла другу ракетку світу і вийшла у півфінал турніру в Індіан-Веллсі

Українка є лідеркою у WTA-турі за кількістю перемог цього сезону.

Українська тенісистка Еліна Світоліна створила сенсацію на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У чвертьфіналі 9-та ракетка світу обіграла другу сіяну, представницю Польщі Ігу Свьонтек.

Перший сет дався Світоліній несподівано просто: лише за 39 хвилин Еліна забезпечила собі перевагу у два брейки і рахунок 6:2.

У другій партії Свьонтек оговталася і змогла забрати її собі, вирівнявши становище. За рахунку 4:4 у вирішальному сеті здавалося, що не оминути тай-брейку. Але Світоліна взяла два останні гейми і вирвала путівку до півфіналу.

Востаннє Світоліна обігрувала Свьонтек аж у 2023 році. А загалом для Еліни це вже 19-та перемога від початку календарного року - найкращий результат серед усіх учасниць WTA-туру.

У півфіналі Світоліна зіграє з переможницею пари Джессіка Пегула - Олена Рибакіна.