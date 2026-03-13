На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаСпорт

Еліна Світоліна обіграла другу ракетку світу і вийшла у півфінал турніру в Індіан-Веллсі

Українка є лідеркою у WTA-турі за кількістю перемог цього сезону.

Еліна Світоліна обіграла другу ракетку світу і вийшла у півфінал турніру в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна створила сенсацію на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У чвертьфіналі 9-та ракетка світу обіграла другу сіяну, представницю Польщі Ігу Свьонтек.

Перший сет дався Світоліній несподівано просто: лише за 39 хвилин Еліна забезпечила собі перевагу у два брейки і рахунок 6:2. 

У другій партії Свьонтек оговталася і змогла забрати її собі, вирівнявши становище. За рахунку 4:4 у вирішальному сеті здавалося, що не оминути тай-брейку. Але Світоліна взяла два останні гейми і вирвала путівку до півфіналу.

Востаннє Світоліна обігрувала Свьонтек аж у 2023 році. А загалом для Еліни це вже 19-та перемога від початку календарного року - найкращий результат серед усіх учасниць WTA-туру.

У півфіналі Світоліна зіграє з переможницею пари Джессіка Пегула - Олена Рибакіна.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies