Скелетоніст Лавренюк про перемогу на молодіжному ЧС: «Пообіцяв Гераскевичу, що виграю два "золота"»

Ярослав став першим скелетоністом, який здобув медаль на молодіжному Чемпіонаті світу.

Скелетоніст Лавренюк про перемогу на молодіжному ЧС: «Пообіцяв Гераскевичу, що виграю два "золота"»
Ярослав Лавренюк і Владислав Гераскевич
Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк розповів LB.ua, як Влад Гераскевич допомагав йому з підготовкою до змагань.

«Ми завжди на звʼязку з ним. Навіть зараз, коли в нього дуже багато справ, він завжди знаходить час мені допомогти. У день перед змаганнями ми говорили і я пообіцяв йому, що виграю два золота. Стримав обіцянку. Він багато допомагав мені в освоєнні цієї траси , за що йому дуже вдячний», – сказав Ярослав.

Він також наголосив, що його результат – це заслуга всієї команди українських скелетоністів.

«Секрет успіху – це наполеглива праця усієї команди: її засновників Михайла та Владислава Гераскевичів, Сергія Лавренюка , Дмитра Ткаченка та Миколи Кушніра – нашого тренерського штабу. Не маючи жодних умов в Україні для занять цим видом спорту, ми продовжуємо показувати високі результати на юніорських Чемпіонатах світу та на змаганнях дорослого рівня. Ми неймовірно наполегливо працюємо», – пояснив.

За словами Лавренюка, в найближчому майбутньому українці здобудуть медаль на дорослих змаганнях зі скелетну.

«Владислав Гераскевич був 4-м на Чемпіонаті світу 2025 року. Він також показував найвищі результати на заключних тренуваннях зимових Олімпійських ігор, тому я вірю що в найближчому майбутньому ми побачимо результат», – підсумував Ярослав.

Нагадаємо, Ярослав Лавренюк став чемпіоном світу серед молоді зі скелетону.

