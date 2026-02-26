На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСпорт

Гераскевич у Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України

Спортсмен заявив, що вважає неприпустимим збереження державної нагороди за людиною, яка співпрацює з Росією.

Гераскевич у Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України
Владислав Гераскевич виступає у Раді, 26 лютого 2026
Фото: скріншот

У Верховній Раді український скелетоніст Владислав Гераскевич закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергія Бубку звання Героя України. 

«Я тут виступаю вперше, але вже відчуваю, що переміг по відвідуванню деяких ваших колег», — сказав він.

Спортсмен наголосив, що хоче говорити про необхідність єднання після нещодавнього скандалу МОК.

«Коли ми об’єднані, світ набагато охочіше єднається навколо нас. Я сподіваюсь, що ми зможемо втримати цю єдність якомога довше, адже це для нас питання виживання», — заявив він.

Гераскевич заявив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі.

Він наголосив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Гераскевич закликав позбавити його державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

﻿
