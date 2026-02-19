На Олімпіаді-2026 визначились півфінальні пари хокейного турніру

На Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані і Кортіні у чоловічому хокейному турнірі відомі учасники медальних матчів.

Чвертьфінали видалися абсолютно безкомпромісними: лише в одній грі фаворит більш-менш комфортно довів свою перевагу. Це збірна Словаччини, яка впорался з німцями з рахунком 6:2.

Ледве не зганьбилися головні претенденти на золоті нагороди канадці, які за 7 хвилин до сирени програвали чехам. Проте до кінця третього періоду Країні кленового листя вдалося зрівняти рахунок, а згодом і закинути в овертаймі.

Дивовижний порятунок вдався збірній Фінляндії: програючи 0:2 швейцарцям, суомі змогли зрештою обіграти суперників 3:2, теж в овертаймі.

А збірні США та Швеції закидали найменше шайб, але теж подарували чудову інтригу. Американці виявилися сильнішими 2:1, і тут теж не минулося без додаткового часу у форматі 3 на 3 польові.

У півфіналах 20 лютого Канада зіграє з Фінляндією, а США зі Словаччиною. Матч за бронзу відбудеться 21 лютого, а у неділю, в день церемонії закриття, визначаться золоті медалісти.