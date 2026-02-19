Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСпорт

На Олімпіаді-2026 визначились півфінальні пари хокейного турніру

Одразу три чвертьфінали потребували овертаймів, щоб з'ясувати переможця.

На Олімпіаді-2026 визначились півфінальні пари хокейного турніру
Хокей на Олімпійських іграх-2026
Фото: EPA/UPG

На Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані і Кортіні у чоловічому хокейному турнірі відомі учасники медальних матчів.

Чвертьфінали видалися абсолютно безкомпромісними: лише в одній грі фаворит більш-менш комфортно довів свою перевагу. Це збірна Словаччини, яка впорался з німцями з рахунком 6:2.

Ледве не зганьбилися головні претенденти на золоті нагороди канадці, які за 7 хвилин до сирени програвали чехам. Проте до кінця третього періоду Країні кленового листя вдалося зрівняти рахунок, а згодом і закинути в овертаймі.

Дивовижний порятунок вдався збірній Фінляндії: програючи 0:2 швейцарцям, суомі змогли зрештою обіграти суперників 3:2, теж в овертаймі.

А збірні США та Швеції закидали найменше шайб, але теж подарували чудову інтригу. Американці виявилися сильнішими 2:1, і тут теж не минулося без додаткового часу у форматі 3 на 3 польові.

У півфіналах 20 лютого Канада зіграє з Фінляндією, а США зі Словаччиною. Матч за бронзу відбудеться 21 лютого, а у неділю, в день церемонії закриття, визначаться золоті медалісти.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies