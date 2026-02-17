Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Олександр Абраменко: «Котовський кращий за мене, але потрібно довести це виступом»

Дмитро Котовський – єдиний український акробат, який виконує «ураган» – найскладніший стрибок у дисципліні.

Олександр Абраменко: «Котовський кращий за мене, але потрібно довести це виступом»
Український фристайліст Дмитро Котовський
Фото: З архіву Котовського

Олімпійський чемпіон і срібний призер з лижної акробатики Олександр Абраменко пояснив, у яких аспектах один з лідерів збірної України Дмитро Котовський кращий за нього.

Він розказав про це ексклюзивно для LB.ua.

За словами чемпіона Пхьончхану-2018, Котовський виконує ті стрибки, які Абраменко не міг, коли був атлетом.

«Дмитро кращий за мене. Він гарний спортсмен, кваліфікований, і він стрибає ті стрибки, які я не міг стрибати. Але йому ще потрібно довести це своїм результатом і своїм виступом», – зауважив олімпійський чемпіон.

Окрім того, він висловив сподівання, що і жіноча, й чоловіча українські команди з лижної акробатики вийдуть до фіналу змагань. 

«Я очікую, що ми потрапимо до фіналу, і в жіночих, і в чоловічих змаганнях, 100 відсотків. Наша команда готова. Схили як завжди на Олімпійських іграх – ідеальні. Ми тут були в минулому році на змаганнях, тож він нам вже знайомий», – наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, не відбулася чоловіча кваліфікація з лижної акробатики на Олімпійських іграх-2026 в Італії. Причина – несприятливі погодні умови.

