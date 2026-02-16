Шорт-трекіст Гандей вийшов до чвертьфіналу Олімпіади-2026

Шорт-трекіст Олег Гандей (перший праворуч) під час виступу

Єдиний представник України в чоловічому шорт-треку на Олімпійських іграх-2026 Олег Гандей пробився до чвертьфіналу на дистанції 500 метрів, хоч фінішував з третім часом, повідомляє LB.ua.

У кваліфікаційному заїзді 7 після падіння трійки спортсменів українець посів друге місце з результатом 49.020.

Цей результат став історичним для України – вперше український шорт-трекіст боротиметься за медалі на стадії 1/4 фіналу Олімпійських ігор на дистанції 500 метрів. На Іграх у Пекіні-2022 на цій дистанції Гандей фінішував 26-м.

Олімпійські нагороди на 500 м шорт-трекісти розіграють 18 лютого.

Чвертьфінальні забіги на 500-метрівці відбудуться у середу, 18 лютого. Початок — о 21:15 за київським часом.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.