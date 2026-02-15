Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Олімпіада-2026: розклад змагань 15 лютого

Українці змагатимуться у двох дисциплінах.

Олімпіада-2026: розклад змагань 15 лютого
Український біатлоніст Віталій Мандзин
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 в Італії шість представників збірної України матимуть шанс здобути нагороду. 

Про це повідомляє LB.ua.

Головними героями змагального дня стануть біатлоністи. На вболівальників чекають жіноча та чоловіча гонки переслідування. 

Окрім того, вболіватимемо за Анастасію Шеплюк у жіночому слаломі-гіганті.

Розклад виступів українців 15 лютого:

  • 11:00. Гірськолижний спорт (слалом-гігант, перший спуск, жінки, ): Анастасія Шепіленко
  • 12:15. Біатлон (гонка переслідування, чоловіки): Віталій Мандзин, Дмитро Підручний
  • 14:30. Гірськолижний спорт (слалом-гігант, другий спуск, жінки): Анастасія Шепіленко
  • 15:45. Біатлон (гонка переслідування, жінки): Юлія Джима, Олександра Меркушина, Христина Дмитренко

Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного. 

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лют

