Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСпорт

Чергова сенсація на Олімпіаді-2026: бразилець Бротен став чемпіоном у гігантському слаломі, Шеп’юк – 40-й

Лукас Бротен завоював першу медаль для Бразилії на зимових Олімпійських іграх.

Чергова сенсація на Олімпіаді-2026: бразилець Бротен став чемпіоном у гігантському слаломі, Шеп’юк – 40-й
Дмитро Шеп'юк під час своєї спроби на Олімпіаді-2026
Фото: EPA/UPG

В Італії завершилися змагання з гігантського слалому серед чоловіків на Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє LB.ua.

Український лижник Дмитро Шеп’юк після першої спроби посідав 43-тє місце, а потім відіграв 3 позиції. У підсумку він став 40-м. 

Український гірськолижник Дмитро Шеп'юк
Фото: EPA/UPG
Український гірськолижник Дмитро Шеп'юк

Золоту медаль сенсаційно виграв представник Бразилії Лукас Пінейро Бротен. Його медаль – перша в історії країни на зимових Олімпійських іграх в історії. 

Друге й третє місця посіли швейцарці Марко Одерматт і Лоїк Меяр.

Нагадаємо, Шеп’юк став 36-м у супергіганті. Для 20-річного українця Олімпіада в Італії є дебютною.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies