Лукас Бротен завоював першу медаль для Бразилії на зимових Олімпійських іграх.

Дмитро Шеп'юк під час своєї спроби на Олімпіаді-2026

В Італії завершилися змагання з гігантського слалому серед чоловіків на Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє LB.ua.

Український лижник Дмитро Шеп’юк після першої спроби посідав 43-тє місце, а потім відіграв 3 позиції. У підсумку він став 40-м.

Фото: EPA/UPG Український гірськолижник Дмитро Шеп'юк

Золоту медаль сенсаційно виграв представник Бразилії Лукас Пінейро Бротен. Його медаль – перша в історії країни на зимових Олімпійських іграх в історії.

Друге й третє місця посіли швейцарці Марко Одерматт і Лоїк Меяр.

Нагадаємо, Шеп’юк став 36-м у супергіганті. Для 20-річного українця Олімпіада в Італії є дебютною.