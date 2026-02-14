В Італії завершилися змагання з гігантського слалому серед чоловіків на Олімпіаді-2026.
Про це повідомляє LB.ua.
Український лижник Дмитро Шеп’юк після першої спроби посідав 43-тє місце, а потім відіграв 3 позиції. У підсумку він став 40-м.
Золоту медаль сенсаційно виграв представник Бразилії Лукас Пінейро Бротен. Його медаль – перша в історії країни на зимових Олімпійських іграх в історії.
Друге й третє місця посіли швейцарці Марко Одерматт і Лоїк Меяр.
Нагадаємо, Шеп’юк став 36-м у супергіганті. Для 20-річного українця Олімпіада в Італії є дебютною.