Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСпорт

Олімпіада-2026: розклад змагань 14 лютого

Українці змагатимуться у шести дисциплінах.

Олімпіада-2026: розклад змагань 14 лютого
Українська біатлоністка Олександра Меркушина
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 в Італії одразу тринадцять представників збірної України матимуть шанс вибороти медаль.

Про це повідомляє LB.ua.

Головною подією змагального дня стане жіночий спринт з біатлону. 

Окрім того, відбудеться основний раунд стрибків з великого трампліну, лижні перегони, шорт-трек і кваліфікація у бігейрі.

Розклад виступів українців 14 лютого:

  • 11:00. Гірськолижний спорт (слалом-гігант, 1-й заїзд): Дмитро Шеп'юк.
  • 13:00. Лижні перегони (жіноча естафета): С. Шкатула, А. Нікон, А. Нопрієнко, Д. Мигаль.
  • 14:30. Гірськолижний спорт (слолом-гігант, чоловічий фінал).
  • 15:45. Біатлон (жіночий спринт): Ю. Джима, Х. Дмитренко, О. Городна, О. Меркушина.
  • 19:45. Стрибки з трампліна (основний раунд, великий трамплін): Є. Марусяк, В. Калініченко.
  • 20:30. Фристайл (бігейр, відбір): Катерина Коцар.
  • 20:57. Стрибки з трампліна (великий трамплін, фінал).
  • 21:15. Шорт-трек (15000 м, чвертьфінал): Олег Гандей.
  • 23:35. Шорт-трек(1500 м, фінал)

Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного. 

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies