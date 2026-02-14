Олімпіада-2026: розклад змагань 14 лютого

Сьогодні, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 в Італії одразу тринадцять представників збірної України матимуть шанс вибороти медаль.

Про це повідомляє LB.ua.

Головною подією змагального дня стане жіночий спринт з біатлону.

Окрім того, відбудеться основний раунд стрибків з великого трампліну, лижні перегони, шорт-трек і кваліфікація у бігейрі.

Розклад виступів українців 14 лютого:

11:00. Гірськолижний спорт (слалом-гігант, 1-й заїзд): Дмитро Шеп'юк.

13:00. Лижні перегони (жіноча естафета): С. Шкатула, А. Нікон, А. Нопрієнко, Д. Мигаль.

14:30. Гірськолижний спорт (слолом-гігант, чоловічий фінал).

15:45. Біатлон (жіночий спринт): Ю. Джима, Х. Дмитренко, О. Городна, О. Меркушина.

19:45. Стрибки з трампліна (основний раунд, великий трамплін): Є. Марусяк, В. Калініченко.

20:30. Фристайл (бігейр, відбір): Катерина Коцар.

20:57. Стрибки з трампліна (великий трамплін, фінал).

21:15. Шорт-трек (15000 м, чвертьфінал): Олег Гандей.

23:35. Шорт-трек(1500 м, фінал)

Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.