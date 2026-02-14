Олімпіада-2026: розклад змагань 14 лютого

Сьогодні, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 в Італії одразу тринадцять представників збірної України матимуть шанс вибороти медаль.
Про це повідомляє LB.ua.
Головною подією змагального дня стане жіночий спринт з біатлону.
Окрім того, відбудеться основний раунд стрибків з великого трампліну, лижні перегони, шорт-трек і кваліфікація у бігейрі.
Розклад виступів українців 14 лютого:
- 11:00. Гірськолижний спорт (слалом-гігант, 1-й заїзд): Дмитро Шеп'юк.
- 13:00. Лижні перегони (жіноча естафета): С. Шкатула, А. Нікон, А. Нопрієнко, Д. Мигаль.
- 14:30. Гірськолижний спорт (слолом-гігант, чоловічий фінал).
- 15:45. Біатлон (жіночий спринт): Ю. Джима, Х. Дмитренко, О. Городна, О. Меркушина.
- 19:45. Стрибки з трампліна (основний раунд, великий трамплін): Є. Марусяк, В. Калініченко.
- 20:30. Фристайл (бігейр, відбір): Катерина Коцар.
- 20:57. Стрибки з трампліна (великий трамплін, фінал).
- 21:15. Шорт-трек (15000 м, чвертьфінал): Олег Гандей.
- 23:35. Шорт-трек(1500 м, фінал)
Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного.
Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.