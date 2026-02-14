У п’ятницю, 13 лютого, завершилися прокати одиночної програми з фігурного катання серед чоловіків на Олімпійських іграх-2026, повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Український фігурист Кирило Марсак

Фото: EPA/UPG Кирило Марсак під час виступу

Фото: EPA/UPG Марсак виконує довільну програму на Олімпійських іграх-2026

Україну представив 21-річний уродженець Херсону Кирило Марсак. Під час виступу українець упав і припустився декількох помилок, тому посів 19-те місце. Водночас його результат є найкращим для України в чоловічому катанні на Олімпіаді за 24 роки.

Головний претендент на золоту нагороду Ігор Ілля Малінін двічі впав під час виступу й опинився на восьмій сходинці.

Перемоги святкував представник Казахстану Міхаїл Шайдоров. Він набрав 198.64 бала за виступ. «Срібло» й «бронзу» завоювали японці Юмі Кугіяма і Шунь Сато відповідно.

Нагадаємо, Кирило Марсак достроково потрапив до довільної програми, покращивши свій особистий рекорд у короткій програмі на 10 балів.