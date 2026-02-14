У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСпорт

Олімпіада-2026: змагання з одиночного фігурного катання завершилося сенсацією

Фаворит змагань опинився на восьмій сходинці.

Олімпіада-2026: змагання з одиночного фігурного катання завершилося сенсацією
Кирило Марсак виконує довільну програму на Олімпіаді-2026
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю, 13 лютого, завершилися прокати одиночної програми з фігурного катання серед чоловіків на Олімпійських іграх-2026, повідомляє LB.ua.

Український фігурист Кирило Марсак
Фото: EPA/UPG
Український фігурист Кирило Марсак

Кирило Марсак під час виступу
Фото: EPA/UPG
Кирило Марсак під час виступу

Марсак виконує довільну програму на Олімпійських іграх-2026
Фото: EPA/UPG
Марсак виконує довільну програму на Олімпійських іграх-2026

Україну представив 21-річний уродженець Херсону Кирило Марсак. Під час виступу українець упав і припустився декількох помилок, тому посів 19-те місце. Водночас його результат є найкращим для України в чоловічому катанні на Олімпіаді за 24 роки.

Головний претендент на золоту нагороду Ігор Ілля Малінін двічі впав під час виступу й опинився на восьмій сходинці.

Перемоги святкував представник Казахстану Міхаїл Шайдоров. Він набрав 198.64 бала за виступ. «Срібло» й «бронзу» завоювали японці Юмі Кугіяма і Шунь Сато відповідно.

Нагадаємо, Кирило Марсак достроково потрапив до довільної програми, покращивши свій особистий рекорд у короткій програмі на 10 балів. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies