Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСпорт

Олімпіада-2026: Юлія Джима – 24-та в спринті, чемпіонкою стала представниця Норвегії

Інші три українки фінішували поза 25-ю кращих.

Олімпіада-2026: Юлія Джима – 24-та в спринті, чемпіонкою стала представниця Норвегії
Меркушина під час гонки
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 в Італії завершився жіночий спринт з біатлону.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну представили чотири біатлоністки: Юлія Джима, Олександра Меркушина, Христина Дмитренко й Олена Городна.

Найкращий результат у Джимі, яка пройшла дистанцію без промахів на вогневих рубежах. 

Меркушина стала 42-ю (1 промах), Дмитренко – 54-ю (1), Городна – 76-ю (2).

Золоту нагороду змагань виборола представниця Норвегії Марен Кіркейде. «Срібло» й «бронза» у француженок Осеан Мішлон і Лу Жанмонно.

Нагадаємо, український біатлоніст Віталій Мандзин фінішував 24-м у чоловічому спринті на Олімпіаді-2026. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies