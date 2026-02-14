Інші три українки фінішували поза 25-ю кращих.

Меркушина під час гонки

Сьогодні, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 в Італії завершився жіночий спринт з біатлону.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну представили чотири біатлоністки: Юлія Джима, Олександра Меркушина, Христина Дмитренко й Олена Городна.

Найкращий результат у Джимі, яка пройшла дистанцію без промахів на вогневих рубежах.

Меркушина стала 42-ю (1 промах), Дмитренко – 54-ю (1), Городна – 76-ю (2).

Золоту нагороду змагань виборола представниця Норвегії Марен Кіркейде. «Срібло» й «бронза» у француженок Осеан Мішлон і Лу Жанмонно.

Нагадаємо, український біатлоніст Віталій Мандзин фінішував 24-м у чоловічому спринті на Олімпіаді-2026.