На Олімпійських іграх-2026 розіграли комплекти нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед чоловіків, повідомляє LB.ua.

У чвертьфінальному забігу Олег зазнав падіння, будучи проміжним лідером. Повтор показав, що українця зачепив нідерландець Фрісо Емонс. У пісумку нідерландця дискваліфікували, а українець з четвертим результатом – 2:58.831 – пройшов до півфіналу 3.

Фото: EPA/UPG Момент падіння Олега Гандея

У півфіналі Гандей з часом 2:18.42 став четвертим і відібрався до фіналу В. Вирішальний заїзд український шорт-трекіст завершив на останній сьомій позиції з часом 2:37.184 хвилини. У загальному заліку змагань він посів 16-ту сходинку — це другий найкращий результат в історії України на Олімпійських іграх у цьому виді.

На цьому виступ Гандея на Олімпіаді не завершується. У понеділок, 16 лютого, він виступить у ще одній дисципліні — 500 метрів.