ГоловнаСпорт

Олімпіада-2026: Олег Гандей виступив у втішному фіналі з шорт-треку.

Українець взяв участь у фіналі В. 

Олімпіада-2026: Олег Гандей виступив у втішному фіналі з шорт-треку.
Олег Гандей під час забігу
Фото: Суспільне Спорт / Cкриншот

На Олімпійських іграх-2026 розіграли комплекти нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед чоловіків, повідомляє LB.ua.

У чвертьфінальному забігу Олег зазнав падіння, будучи проміжним лідером. Повтор показав, що українця зачепив нідерландець Фрісо Емонс. У пісумку нідерландця дискваліфікували, а українець з четвертим результатом – 2:58.831 – пройшов до півфіналу 3. 

Момент падіння Олега Гандея
Фото: EPA/UPG
Момент падіння Олега Гандея

У півфіналі Гандей з часом 2:18.42 став четвертим і відібрався до фіналу В. Вирішальний заїзд український шорт-трекіст завершив на останній сьомій позиції з часом 2:37.184 хвилини. У загальному заліку змагань він посів 16-ту сходинку — це другий найкращий результат в історії України на Олімпійських іграх у цьому виді. 

На цьому виступ Гандея на Олімпіаді не завершується. У понеділок, 16 лютого, він виступить у ще одній дисципліні — 500 метрів.

﻿
