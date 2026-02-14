Після виступу коханий атлетки – офіцер ЗСУ – зробив їй пропозицію.

Катерина Коцар під час виступу на Олімпіаді-2026

25-річна українська фристайлістка Катерина Коцар вийшла до фіналу бігейру на Олімпіаді-2026 в Італії, повідомляє LB.ua.

За перший стрибок Коцар отримала 79.75 бала, за другий — 75.75. У третьому раунді Катерина не змогла покращити результат, втім за сумою першого і другого стрибків українка набрала 155.50 бала і стала 11-ю.

Всього до фіналу бігейру пройшло 12 спортсменок із 27.

Після третього стрибка Коцар продемонструвала напис «Freedom of memory» (cвобода памʼяті), підтримавши скелетоніста Владислава Гераскевича.

Фото: Скриншот / Суспільне Спорт Катерина Коцар показує надпис «Freedom of memory»

Після виступу українки офіцер ЗСУ – коханий Катерини Коцар – зробив їй пропозицію вийти заміж.

Найкращою в кваліфікації стала бронзова призерка у слоупстайлі Меган Олдем з Канади, яка найкращий результат продемонструвала у першій спробі, набравши 91.25 бал. Загальна сума очок канадки склала 171.75 бала.

Фінал змагань з бігейру відбудеться в понеділок, 16 лютого, о 20:30 за київським часом.