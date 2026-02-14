Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Олімпіада-2026: Катерина Коцар вийшла до фіналу бігейру

Після виступу коханий атлетки – офіцер ЗСУ – зробив їй пропозицію.

Олімпіада-2026: Катерина Коцар вийшла до фіналу бігейру
Катерина Коцар під час виступу на Олімпіаді-2026
Фото: EPA/UPG

25-річна українська фристайлістка Катерина Коцар вийшла до фіналу бігейру на Олімпіаді-2026 в Італії, повідомляє LB.ua.

За перший стрибок Коцар отримала 79.75 бала, за другий — 75.75. У третьому раунді Катерина не змогла покращити результат, втім за сумою першого і другого стрибків українка набрала 155.50 бала і стала 11-ю. 

Всього до фіналу бігейру пройшло 12 спортсменок із 27.

Після третього стрибка Коцар продемонструвала напис «Freedom of memory» (cвобода памʼяті), підтримавши скелетоніста Владислава Гераскевича. 

Катерина Коцар показує надпис «Freedom of memory»
Фото: Скриншот / Суспільне Спорт
Катерина Коцар показує надпис «Freedom of memory»

Після виступу українки офіцер ЗСУ – коханий Катерини Коцар – зробив їй пропозицію вийти заміж. 

Найкращою в кваліфікації стала бронзова призерка у слоупстайлі Меган Олдем з Канади, яка найкращий результат продемонструвала у першій спробі, набравши 91.25 бал. Загальна сума очок канадки склала 171.75 бала.

Фінал змагань з бігейру відбудеться в понеділок, 16 лютого, о 20:30 за київським часом.

﻿
