Мандзин і Підручний – у двадцятці кращих біатлоністів гонки переслідування на Олімпіаді-2026 в Італії

Перемогу святкував швед Мартін Понсілуома. 

Дмитро Підручний на вогневому рубежі
Фото: EPA/UPG

В Італії завершилася чоловіча гонка переслідування з біатлону на Олімпійських іграх-2026, повідомляє LB.ua. 

Мандзин та Підручний стартували з 24-ї та 27-ї позицій відповідно у гонці переслідування — саме на цих місцях вони закінчили спринт.

Віталій із трьома хибами зміг відіграти вісім позицій та фінішував 16-м. Капітан збірної України Дмитро Підручний з двома колами штрафу теж покращив своє становище й закінчив гонку на 20-му місці.

Завдяки цьому результату Мандзин і Підручний змогли кваліфікуватись до гонки з масовим стартом, яка відбудеться 20 лютого. 

Олімпійським чемпіоном у гонці переслідування став Мартін Понсілуома зі Швеції, «срібло» – в норвежця Стурли Легрейда, «бронза» – в Емільєна Жаклена з Франції. 

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться жіночий персьют, в якому виступатимуть українки Юлія Джима, Олександра Меркушина й Христина Дмитренко. Початок запланований на 15:45 за київським часом.

﻿
