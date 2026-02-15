Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Спорт

Гірськолижниця Анастасія Шепіленко фінішувала 39-ою у гігантському слаломі на Олімпійських іграх

Олімпійською чемпіонкою стала італійка Федеріка Бріньйоне.

Гірськолижниця Анастасія Шепіленко фінішувала 39-ою у гігантському слаломі на Олімпійських іграх
Анастасія Шепіленко
Фото: Мінспорту

Українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко проїхала свій третій старт на Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє Lb.ua.

У першому заїзді в жіночому гігантському слаломі наша спортсменка посіла 45-те місце (1:08:97), а після другого піднялася на 6 позицій. 2:24.06 - за сумою двох заїздів.

Олімпійською чемпіонкою стала італійка Федеріка Бріньйоне (2:13.50), це друге «золото» для неї на Олімпіаді-2026. Раніше Бріньйоне стала чемпіонкою в супергіганті.

Цікаво, що подіум з нею розділили шведка Сара Гектор та норвежка Тея Луїз Штьєрнесунн - з однаковим часом вони здобули «срібло».

﻿
