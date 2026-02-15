Гірськолижниця Анастасія Шепіленко фінішувала 39-ою у гігантському слаломі на Олімпійських іграх

Українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко проїхала свій третій старт на Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє Lb.ua.

У першому заїзді в жіночому гігантському слаломі наша спортсменка посіла 45-те місце (1:08:97), а після другого піднялася на 6 позицій. 2:24.06 - за сумою двох заїздів.

Олімпійською чемпіонкою стала італійка Федеріка Бріньйоне (2:13.50), це друге «золото» для неї на Олімпіаді-2026. Раніше Бріньйоне стала чемпіонкою в супергіганті.

Цікаво, що подіум з нею розділили шведка Сара Гектор та норвежка Тея Луїз Штьєрнесунн - з однаковим часом вони здобули «срібло».