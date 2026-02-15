Легендарний Клебо оновив рекорд за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах

Збірна Норвегії з лижних перегонів виграла чоловічу естафету 4х7,5 км на Олімпіаді-2026.

Норвегію представили Еміль Іверсен, Мартін Левстрем Нюенгет і Ейнар Хедегарт і Йоганнес Клебо.

Саме останній лижник перетнув фінішну лінію й гарантував команді золоту медаль. Ця нагорода стала дев’ятою золотою в активі норвезького лижника. Таким чином він став рекордсменом за кількістю золотих медалей в історії зимових Олімпіад.

Загалом в активі Клебо 11 олімпійських нагород: 9 золотих, срібна й бронзова.

Збірна Норвегії очолює медальний залік Олімпійських ігор-2026 в Італії станом на 15 лютого, маючи в активі 22 нагороди: 11 золотих, 4 срібних і 7 бронзових.