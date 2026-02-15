Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Легендарний Клебо оновив рекорд за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах

Норвежці перемогли в командних лижних перегонах.

Легендарний Клебо оновив рекорд за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах
Норвежець Йоганнес Клебо після перемоги
Фото: EPA/UPG

Збірна Норвегії з лижних перегонів виграла чоловічу естафету 4х7,5 км на Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє LB.ua.

Норвегію представили Еміль Іверсен, Мартін Левстрем Нюенгет і Ейнар Хедегарт і Йоганнес Клебо.

Саме останній лижник перетнув фінішну лінію й гарантував команді золоту медаль. Ця нагорода стала дев’ятою золотою в активі норвезького лижника. Таким чином він став рекордсменом за кількістю золотих медалей в історії зимових Олімпіад.

Загалом в активі Клебо 11 олімпійських нагород: 9 золотих, срібна й бронзова.

Збірна Норвегії очолює медальний залік Олімпійських ігор-2026 в Італії станом на 15 лютого, маючи в активі 22 нагороди: 11 золотих, 4 срібних і 7 бронзових.

