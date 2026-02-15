​Українські біатлоністки не потрапили до топ-40 гонки переслідування на Олімпіаді-2026

Участь у жіночій гонці переслідування взяли три українські біатлоністки: на старт вийшли Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Джима показала найкращий результат серед українок у попередній гонці, спринті - 24-те місце. Натомість Меркушина та Дмитренко до топ-40 не потрапили - відтак, мали суттєво покращувати позиції, щоб боротися за відбір у масстарт.

Першу стрільбу Джима і Меркушина пройшли чисто. Причому якщо Юлія піднялася лише на одну позицію, то Олександра відіграла одразу 11, наблизившись до топ-30. Натомість Дмитренко заробила коло штрафу і впала за межі топ-50.

Падіння українок відбулося на другому вогневому рубежі: Джима і Меркушина пішли на одне та два кола штрафу відповідно. Юлія вийшла зі стрільби 35-ю, тоді як Меркушину обійшла Дмитренко, що закрила всі мішені - 46-те та 48-ме місця.

Саме Дмитренко вийшла найвище серед українок з третього рубежа: чиста стрільба дозволила їй піднятися на 40-ве місце. Слідом за нею була Джима з ще одним колом штрафу, тоді як Меркушина здійснила додаткові дві хиби фактично втративши шанси на високі позиції.

Зрештою, українкам не вдалося фінішувати у топ-40. Усі три "синьо-жовті" біатлоністки пішли на кола штрафу, причому Дмитренко - одразу на два.

Олімпійською чемпіонкою стала італійка Ліза Віттоцці. На останній стрільбі вона закрила всі мішені, випередивши таким чином норвежку Кіркейде, яка пішла на два кола штрафу.

Олімпіада-2026. Гонка переслідування, жінки:

Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 30:11.8

Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1+0+2) +28.8

Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +34.3

Лу Жанмонно (Франція, 0+1+1+1) +49.4

Осеан Мішлон (Франція, 2+0+1+1) +57.1

Франціска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+2) +1:08.0

...