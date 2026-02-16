Україна запровадила санкції проти десяти російських спортсменів, які причетні до викрадення українських дітей

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, що підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич", – зазначають в ОПУ.

Серед тих, хто потрапив під санкції російські спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія.

"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", – наголосив Президент.