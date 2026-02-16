У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСпорт

Україна запровадила санкції проти десяти російських спортсменів, які причетні до викрадення українських дітей

Під санкції потрапили російські спортсмени, які підтримують агресію РФ.

Україна запровадила санкції проти десяти російських спортсменів, які причетні до викрадення українських дітей
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, що підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України. 

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич", – зазначають в ОПУ.

Серед тих, хто потрапив під санкції російські спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія.

"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", – наголосив Президент.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies