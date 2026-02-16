“Інші США”: американські демократи представили у Мюнхені альтернативне бачення міжнародних стосунків

Ключовим виступом на цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції, звісно, став спіч державного секретаря США Марко Рубіо – про кризу міжнародного порядку. Натомість представники Демократичної партії спробували представити в Мюнхені “альтернативну Америку” – ту, яка може постати в 2029 році, після Дональда Трампа.

Александрія Окасіо-Кортес: бачення американської лівиці

Спікер Палати представників США Майк Джонсон скасував офіційну поїздку делегацій конгресменів на Мюнхенську конференцію з безпеки через загрозу шатдауну Департаменту внутрішньої безпеки. Тож із запланованої делегації в приблизно 50 членів Палати представників до Мюнхена прибули одиниці – за свій кошт.

Серед них – лідерка лівого крила демократів Александрія Окасіо-Кортес, потенційна кандидатка від партії на президентських виборах 2028 року. Вона виступила одразу на двох дискусійних панелях, пропонуючи бачення американської лівиці на міжнародні стосунки та кризу демократії. Зокрема, за словами Окасіо-Кортес, пересічні люди відвертаються від демократії через те, що багаті еліти ігнорують їх проблеми.

Фото: Dimitri Rodriguez / Flickr Александрія Окасіо-Кортес

“Надзвичайно високий рівень нерівності доходів призводить до соціальної нестабільності, – заявила вона. – тому нагальним пріоритетом є наведення ладу в наших економічних системах та забезпечення матеріальних благ для робітничого класу, інакше ми опинимося в більш ізольованому світі, яким керують авторитарні режими, які також не забезпечують належної роботи для трудящих”.

Александрія Окасіо-Кортес очікувано різко розкритикувала адміністрацію Дональда Трампа.

“Вони прагнуть вивести Сполучені Штати з усього світу, щоб ми могли перетворитися на епоху авторитарних режимів, які зможуть створити світ, де Дональд Трамп зможе командувати Західною півкулею та Латинською Америкою як своєю особистою пісочницею, де Путін зможе брязкати зброєю по всій Європі”, – сказала вона, закликавши США поглиблювати зв’язки з союзниками та відновити роботу USAID.

Коли її запитали про війну Росії проти України, вона відповіла, що “не має бути жодної розмови про Україну, яка б відбулася без України”, а світ не повинен “дозволяти Росії чи будь-якій країні продовжувати порушувати суверенітет країни”. Примітно, що цього разу вона не повторила своїх попередніх закликів щодо припинення збройної допомоги Україні.

Фото: Пресслужба Пентагону Відправка військової доромоги США Україні.

Такі заклики, натомість, прозвучали щодо Ізраїлю. Допомога США “спричинила геноцид у Газі”, заявила вона.

Як в’їдливо відзначили журналісти The New York Times, на запитання про те, чи повинні Сполучені Штати відправляти війська для захисту Тайваню у разі вторгнення Китаю, вона замовкла приблизно на 20 секунд, “перш ніж запропонувати змістовну відповідь”: “Я думаю, що... е-е... це така, знаєте, я думаю... що... це, гм... це... звичайно, е-е... дуже давня, гм, політика Сполучених Штатів. І я думаю, що ми сподіваємося на те, що ніколи не дійдемо до цього”.

“Це був вражаючий момент від самовпевненої законодавиці, яка зазвичай спритно відповідає на несподівані запитання журналістів на Капітолійському пагорбі, і консервативні критики скористалися цим спотиканням в Інтернеті. Раніше того ж дня вона також згадала про “Транс-Тихоокеанське партнерство” (маючи на увазі НАТО, – LB.ua), пізніше виправивши це в соціальних мережах на “трансатлантичне”, – зазначила The New York Times.

Гілларі Клінтон: позиція істеблішменту демократів

Колишня держсекретарка США прибула в Мюнхен з чималим почтом. “Хоч вона більше не держсекретар, вона подорожує з делегацією з 14-15 осіб і кортежем із шести автомобілів. Це просто божевілля”, – сказав в інтерв’ю LB.ua колишній генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер.

У своєму виступі Гілларі Клінтон очікувано розкритикувала позицію адміністрації Трампа за “зраду Заходу, зраду Статуту НАТО і Атлантичної хартії”.

Фото: EPA/UPG Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон під час Мюнхенської конференції з безпеки, 14 лютого 2026 року.

Колишня держсекретарка США назвала позицію США щодо України ганебною: “Я вважаю, що позиція адміністрації Трампа стосовно України є ганебною. Спроба змусити Україну підписати угоду про капітуляцію з Путіним – це соромно. Я вважаю, що зусилля, які Путін і Трамп докладають, щоб нажитися на стражданнях і смертях українського народу, є історичною помилкою та корупцією найвищого ступеня”.

“Україна бореться за нашу демократію та наші цінності свободи й цивілізації на передовій, втрачаючи тисячі людей і бачачи, як їхню країну руйнує манія однієї людини контролювати їх. І я думаю, що Трамп або не розуміє, або йому байдуже до цих страждань, – додала вона. – Ніхто з нас у цьому залі не вибрав би жити під режимом, настільки безвідповідальним, що він може діяти безкарно, як це робить Путін – проте саме з нього Трамп бере приклад”.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці 93-ї механізованої бригади повертаються з позицій поблизу Костянтинівки, де вони воювали 130 днів поспіль, Донецька області, 16 грудня 2025 року.

Виходом, на думку Гілларі Клінтон мало би стати надання Україні потужніших систем озброєння: “Є план. План такий: дайте українцям “Томагавки”, дайте їм більше ракет для систем ППО "Patriot", дозвольте їм завдавати більше шкоди за межами кордону, вглиб Росії. Саме тоді, коли Україна зможе досягати цілей всередині Росії та завдавати достатнього болю, почнуться реальні розмови про переговори”.

Гевін Ньюсом: цінності проти трансакцій

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, ще один потенційний кандидат від демократів на виборах 2028 року, засудив Дональда Трампа за участь у “послідовній кампанії з відчуження наших друзів у Європі”. В інтерв'ю CNN у Мюнхені він констатував, що європейці, з якими він поспілкувався, переконані, що шкода, завдана трансатлантичному альянсу чинним президентом США, є непоправною.

“Європейські лідери бачать у нас руйнівну кулю, – сказав Гевін Ньюсом. – Вони вважають нас ненадійними, і багато хто з них вважає це безповоротним. Вони не думають, що ми колись повернемося до своєї первісної форми”.

Фото: EPA/UPG Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом виступає під час 62-ї Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) у готелі «Bayerischer Hof» у Мюнхені, 13 лютого 2026 року.

Сам він, втім, наполягав на тому, що відносини США з Європою можна відновити і станеться це після зміни адміністрації в 2029 році. А перша поразка Трампа станеться, за його словами, уже на цьогорічних проміжних виборах.

Кажучи про війну Росії проти України, Гевін Ньюсом згадав про те, що на нього, батька чотирьох дітей, справила історія про повернення українських дітей, викрадених Росією: “Ось за що ця війна. За людей. За людську гідність, свободу слова, демократію, Європу, всі цінності, які нам дорогі”.

Губернатор Каліфорнії також звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у трансакційному підході і прагненні заробити на Україні: “Я хочу нагадати, що частиною мирного плану, який президент реалізував разом з Джаредом Кушнером, Віткоффом та головою суверенного фонду в Росії, було питання відновлення, і хто отримає свою частку в цьому відновленні. Це знову ж таки не та Америка, в якій я виріс. Тож ми хочемо миру, ми хочемо справедливої угоди, але ми не хочемо шматка України”.

У Мюнхені Гевін Ньюсом пообіцяв допомогу Україні від Каліфорнії, нагадавши, що раніше Каліфорнія надіслала Україні сім польових шпиталів, а місцева благодійна організація Direct Relief передала допомогу на понад $2 млрд. У Мюнхені ж Каліфорнія підписала меморандум про співпрацю з Львівською областю.