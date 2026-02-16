У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Росія посилює військову присутність в Арктиці та будує нові об'єкти вздовж кордону з Фінляндією, – міністр оборони

Російські об'єкти вздовж кордону нагадують підходи часів холодної війни.

Росія посилює військову присутність в Арктиці та будує нові об'єкти вздовж кордону з Фінляндією, – міністр оборони
Прапори Фінляндії та НАТО майорять перед будівлею МЗС Фінляндії в Гельсінкі,, 4 квітня 2023 р
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Росія активно нарощує свої стратегічні потужності в Арктиці та будує нові військові об’єкти вздовж кордону з Фінляндією. 

Про це він розповів в інтерв’ю Euronews.

"Росія має більшість своїх стратегічних сил у вигляді ядерної зброї, підводних човнів та бомбардувальників дальньої дії на Кольському півострові", – зазначив міністр оборони. 

Хякканен додає, що нові об’єкти вздовж фінського кордону нагадують підходи часів холодної війни.

За словами міністра, важливість стеження за Арктикою та нарощування власних арктичних можливостей для стримування потенційної загрози. Хякканен зазначив, що хоча розмови про ядерне стримування Європи корисні, вони не можуть замінити роль НАТО у гарантуванні безпеки.

"США залишаються непохитно відданими основній гарантії НАТО за статтею 5 про колективну оборону. У короткостроковій перспективі це єдиний варіант для забезпечення безпеки Європи", – сказав він. 

Водночас Хякканен додав, що у довгостроковій перспективі європейські країни мали б розвивати власні потужності.

Хякканен зазначив також, що фінські збройні сили повністю адаптовані до арктичних умов і готові ділитися досвідом з союзниками. Міністр також підтримав план НАТО на Крайній Півночі та операцію "Арктичний вартовий", відзначивши, що безпека регіону повинна була стати пріоритетом ще раніше.

Фінляндія, як і 18 інших держав-членів ЄС, звернулася за фінансуванням у рамках європейської програми оборонних позик на 150 млрд євро. Її запит на 1 млрд євро вже схвалено Єврокомісією, а остаточне рішення очікується від міністрів цього тижня. Хякканен повідомив, що значна частина коштів буде спрямована на сухопутні війська для придбання бронетехніки та дронів.

За його словами, ЄС робить висновки з війни в Україні та посилює власну оборону та бере більшу відповідальність за безпеку континенту.

﻿
