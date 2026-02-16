Мецола: кредит для України на 90 мільярдів євро підпишуть на спецзасіданні Європарламенту до річниці вторгнення РФ

Єврокредит для України на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки буде підписаний під час спеціального засідання Європейського парламенту 24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, під час візиту до Вільнюса з нагоди Дня відновлення державності Литви, пише "Укрінформ".

"Минулої середи Європейський парламент схвалив новий кредит для України на 90 мільярдів євро, який буде підписаний під час спеціального засідання парламенту 24 лютого, що знаменує річницю російського вторгнення", – зазначила Мецола.

Вона підкреслила, що це підтвердить відданість ЄС Україні та збереження імпульсу на шляху до членства у Євросоюзі.

"Багато хто недооцінив Україну. Вони також недооцінили Європу. І якщо хтось думав, що ця війна нас послабить, то він помилявся", – додала президентка Європарламенту.

Мецола наголосила, що Європа бере на себе відповідальність за власну безпеку, мобілізувавши 800 мільйонів євро на оборону, а країни НАТО планують витрачати 5% ВВП на оборонні потреби.

Вона також поділилася враженнями від Мюнхенської безпекової конференції: "Послання було чітким: Україна стоїть міцно, і Європа продовжуватиме підтримувати Україну, доки не буде справедливого та тривалого миру, який базується на принципі "нічого про Україну без України".