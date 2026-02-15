FT: “вагнерівці” займаються вербуванням європейців для скоєння диверсій та актів саботажу

У ПВК “Вагнер” вже була сформована мережа пропагандистів та вербувальників в Європі.

За даними західних розвідувальних служб, вербувальники та пропагандисти, які раніше працювали на ПВК “Вагнер”, стали основним каналом для організованих Кремлем диверсійних атак у Європі.

Про це повідомляє Financial Times.

Вербувальники ПВК “Вагнер”, які спеціалізувалися на залученні чоловіків з російської глибинки для російської агресії проти України, отримали нове завдання — вербувати економічно вразливих європейців для здійснення актів насильства на території НАТО, заявили співрозмовники FT.

Російське управління військової розвідки (ГУ ГШ ЗС РФ, колишн. ГРУ) “використовує наявні в нього таланти”, заявив один із західних розвідників, маючи на увазі мережу “Вагнера”.

Російська воєнна розвідка та ФСБ почали активно вербувати “одноразових агентів” у Європі для сіяння хаосу. Зокрема, упродовж останніх двох років Росія розширила кампанію агресивних заходів та саботажу по всій Європі.

Однак, зіткнувшись зі значно скороченим розгортанням таємних агентів у Європі після раунду висилок дипломатичних представників столицями ЄС, керівники російських розвідок дедалі частіше звертаються до посередників для виконання їхніх доручень.

Для ГУ ГШ мережа “Вагнера” виявилася особливо ефективним, хоч і грубим, інструментом для цього, повідомили Financial Times високопоставлені чиновники європейської розвідки.

У ПВК “Вагнер” вже була сформована мережа пропагандистів та вербувальників, які розмовляють місцевими мовами, сказав один європейський чиновник.

Агенти отримували завдання від оперативників “Вагнера” на все: від підпалів автомобілів політиків та складів з допомогою для України до вдавання з себе нацистських пропагандистів.

Зазвичай ті, кого завербують, роблять це за гроші і часто є маргіналізованими особами.

За словами іншого європейського чиновника, Telegram-канали, які використовує група, виявилися напрочуд вправними у вербуванні. “Вони знають свою аудиторію”, – сказав він.

Наприклад, облікові записи мережі “Вагнера” в соціальних мережах були відповідальні за вербування групи британців наприкінці 2023 року. Одниз з них, 21-річний дрібний злочинець Ділан Ерл, спалив склад у Східному Лондоні. Минулого року його засудили до 23 років позбавлення волі.

У свою чергу ФСБ, як правило, звертається до кримінальних мереж та діаспори, з якими вона налагодила зв'язки, але вони виявилися менш ефективними.

Нагадаємо, правоохоронці України та Молдови викрили вербувальників ПВК “Вагнер” на спробах вербування найманців для війни проти України у складі російських ПВК.

“Вагнерівців” також залучали до муштри українських дітей із окупованих територій.

Після невдалого бунту Пригожина ПВК “Вагнер” була узята під контроль і поглинена структурами воєнної розвідки РФ. Зокрема, в Африці “вагнерівців” замінив ствопрений ГУ ГШ "Африканський корпус", куди перевели чимало бойовиків “Вагнера”.