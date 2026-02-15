​Трамп: Члени Ради миру пообіцяли понад $5 млрд на гуманітарні потреби й відбудову Гази

Президент США Дональд Трамп повідомив про значний прогрес у роботі новоствореної Ради миру.
Як ідеться в дописі у його соцмережі, 19 лютого у Вашингтоні держави-члени оголосять про виділення понад 5 мільярдів доларів на гуманітарні потреби та відновлення Смуги Гази.
За словами Трампа, країни-члени Ради також зобов’язалися надати тисячі співробітників до Міжнародних сил стабілізації та місцевої поліції. Це має гарантувати безпеку мешканцям регіону після завершення конфлікту.
Президент США наголосив, що ключовою умовою залишається повна та негайна демілітаризація ХАМАСу. Він також назвав Раду миру «найвпливовішим міжнародним органом в історії».
«Рада миру доведе, що стане найвпливовішим міжнародним органом в історії, і для мене велика честь бути її головою», - написав лідер Штатів.
Трамп також нагадав, що його бачення завершення війни в Газі вже було схвалене Радбезом ООН. Минулого місяця Рада миру була офіційно представлена в Давосі, а тепер вона переходить до конкретних фінансових кроків.
Що таке Рада миру
- Це орган, створений для врегулювання ситуації в Смузі Гази.
- Ключовими членами-засновниками Ради миру стали державний секретар США Марко Рубіо та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.
- Серед інших членів - американський бізнесмен Марк Ровен, очільник Світового банку Аджай Банга і радник з національної безпеки США Роберт Габріель. Роль представника Ради безпосередньо у Газі виконуватиме болгарський політик, колишній посол ООН на Близькому Сході Ніколай Младенов.
- Дональд Трамп закликав інші держави приєднуватися до Ради, сплативши 1 млрд доларів за постійне членство.
- Запрошення в Раду отримали майже пів сотні країн, зокрема, і Україна. Трамп, щоправда, захотів побачити там також Росію і Білорусь.
- Низка європейських держав відхилила запрошення американського президента і він у результаті пригрозив митами за неучасть, як це сталося із Францією.