У Британії затримується запуск стратегічного заводу з виробництва боєприпасів для України

Новий завод із виробництва вибухівки в Гласкоуді (Уельс), який має критичне значення для поповнення запасів Великобританії та допомоги Україні, досі не відкрився. Запуск об'єкта затримується вже на понад шість місяців від запланованої дати, повідомляє The Guardian.

Завод компанії BAE Systems має збільшити потужності Британії з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм у 16 разів порівняну з 2023 роком. Проте виробництво, яке мало стартувати минулого літа, досі не розпочалося.

У BAE Systems пояснили затримку рішенням, ухваленим у 2025 році посеред будівництва, — подвоїти заплановані потужності заводу. Зараз об'єкт перебуває на стадії тестування. Компанія відмовилася назвати нову дату відкриття.

Військові експерти зазначають, що такі затримки є відчутним ударом по обороноздатності країни. Навіть після обіцяного 16-кратного зростання Британія зможе випускати близько 80 000 снарядів на рік. Для порівняння: німецький концерн Rheinmetall планує вийти на рівень 1,1 млн снарядів уже до 2027 року.

Аналітики попереджають: без власного потужного виробництва британська армія у разі реального конфлікту в Східній Європі матиме запасів снарядів лише на кілька днів або тижнів боїв.