Bloomberg: губернатор Каліфорнії Ньюсом під час Мюнхенської конференції заявив про "тимчасовість Трампа"

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), що приїхав до Німеччини, аби запевнити європейських союзників: "президент США Дональд Трамп є тимчасовим", пише Bloomberg.

За словами Ньюсома, Трамп "вимірюватиметься роками, не десятиліттями". Він припустив, що чинний президент може зазнати суттєвих втрат на проміжних виборах до Конгресу в листопаді, а також зіткнутися з юридичними обмеженнями своїх повноважень, зокрема щодо запровадження тарифів.

Ньюсом наголосив, що стиль політики Трампа не відображає стійких американських цінностей. Натомість він закликав європейських лідерів підтримувати стабільні партнерські відносини з окремими штатами США, такими як Каліфорнія, у період "нестабільності" для країни.

Водночас Ньюсом зазначив, що Європа стала більш згуртованою у відповідь на невизначеність, пов’язану з політикою нинішнього президента США.

"Можливо, це єдиний внесок Дональда Трампа", – заявив він.

Губернатор-демократ, якого багато хто розглядає як потенційного кандидата на президентських виборах 2028 року, також протиставив "верховенство права" тому, що назвав "верховенством Дона", застерігаючи від ризиків "імперської президентської влади".

Під час виступу Ньюсом згадав і промову державного секретаря США Марко Рубіо на конференції. Рубіо заявив, що доля Європи тісно пов’язана зі США, однак водночас розкритикував континент за нібито відхід від спільних західних цінностей.

"Альянс повинен змінитися. Коли ми висловлюємося наполегливо або навіть критично щодо рішень, які Європа не прийняла або прийняла, це тому, що нам не байдуже", – сказав Рубіо в коментарі для Bloomberg.

Ньюсом зазначив, що погоджується з держсекретарем, якщо йдеться про підтримку народного суверенітету та верховенства права. Водночас він підкреслив, що не поділяє підходів, які можуть свідчити про підтримку імперіалізму чи "імперської президентської влади".