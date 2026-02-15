ЗМІ: Іран готовий на компроміс для досягнення ядерної угоди зі США за умови скасування санкцій

Тегеран очікує обговорень з Вашингтоном про потенційне скасування санкцій.

Спеціальні сили поліції Ірану під час мітингу

Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі заявив, що Тегеран готовий піти на компроміси задля досягнення нової ядерної угоди зі США, однак очікує від Вашингтона готовності обговорювати питання скасування санкцій.

Про це іранський посадовець заявив в інтерв’ю BBC.

За словами Тахт-Раванчі, ініціатива наразі перебуває на боці США.

"М’яч перебуває на полі Америки. Вони мають продемонструвати, що готові до переговорів", – наголосив він.

Іранський дипломат підкреслив, що Тегеран готовий обговорювати свою ядерну програму, якщо Вашингтон буде відкритим до розмови про санкційний тиск.

"Ми готові обговорити це та інші питання, пов’язані з нашою програмою, якщо вони будуть готові говорити про санкції", – зазначив Тахт-Раванчі.

Водночас він не уточнив, чи йдеться про повне або часткове скасування обмежень. Коментуючи питання можливого знищення або передачі запасів понад 400 кг високозбагаченого урану, посадовець заявив, що "занадто рано говорити про те, що станеться в ході переговорів".

Наразі позиції сторін залишаються принципово різними. Сполучені Штати наполягають на повному припиненні Іраном збагачення урану, тоді як Тегеран називає це "червоною лінією" в переговорах.

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про готовність США застосувати військову силу проти Ірану у разі провалу дипломатичних зусиль.