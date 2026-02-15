У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСвіт

Президентка Єврокомісії обговорила санкції проти Росії з сенаторами США

Урсула фон дер Ляєн закликала посилити санкції проти Росії.

Президентка Єврокомісії обговорила санкції проти Росії з сенаторами США
Фото: Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на полях Мюнхенської конференції з безпеки провела зустріч із двопартійною делегацією сенаторів США. Головною темою переговорів стали санкції проти Росії.

Про це очільниця Єврокомісії повідомила у соцмережі X.

"Зараз саме час підвищити вартість війни для Росії вище, ніж будь-коли. Щоб привести Путіна за стіл переговорів зі серйозними намірами", – написала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що санкції вже демонструють ефективність: "І вони працюють найкраще, коли вони скоординовані, – підкреслила президентка ЄК.

За словами фон дер Ляєн, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу передбачає подальше посилення тиску на Росію через обмеження в енергетичному секторі, фінансових послугах та торгівлі, а також заходи проти обходу вже чинних санкцій.

"Ми пропонуємо повну заборону морських послуг, яка може ще більше ізолювати Росію та скоротити її доходи від викопного палива, особливо за умови тісної координації з нашими партнерами по G7 та Сполученими Штатами", – додає глава Єврокомісії.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies