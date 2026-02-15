Президентка Єврокомісії обговорила санкції проти Росії з сенаторами США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на полях Мюнхенської конференції з безпеки провела зустріч із двопартійною делегацією сенаторів США. Головною темою переговорів стали санкції проти Росії.

Про це очільниця Єврокомісії повідомила у соцмережі X.

"Зараз саме час підвищити вартість війни для Росії вище, ніж будь-коли. Щоб привести Путіна за стіл переговорів зі серйозними намірами", – написала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що санкції вже демонструють ефективність: "І вони працюють найкраще, коли вони скоординовані, – підкреслила президентка ЄК.

За словами фон дер Ляєн, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу передбачає подальше посилення тиску на Росію через обмеження в енергетичному секторі, фінансових послугах та торгівлі, а також заходи проти обходу вже чинних санкцій.

"Ми пропонуємо повну заборону морських послуг, яка може ще більше ізолювати Росію та скоротити її доходи від викопного палива, особливо за умови тісної координації з нашими партнерами по G7 та Сполученими Штатами", – додає глава Єврокомісії.