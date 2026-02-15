У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Світ

США захопили підсанкційний танкер в Індійському океані

Танкер афілійований з компанією Shanghai Future Ship Management Co Ltd (КНР)

США захопили підсанкційний танкер в Індійському океані
танкер Veronica III
Фото: ГУР МО

Американські війська провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтового танкера Veronica III.

Про це повідомляє Воєнний департамент США в соцмережі Х.

"Вночі американські війська без інцидентів провели перевірку, морську блокаду та абордаж судна Veronica III в зоні відповідальності INDOPACOM. Судно намагалося порушити карантин, запроваджений президентом Трампом, сподіваючись втекти. Ми відстежували його від Карибського басейну до Індійського океану, скоротили відстань і зупинили його", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ГУР Міноборони України, від 3 грудня 2024 року танкер знаходиться під санкціями за перевезення іранської та венесуельської нафти та нафтопродуктів. 

Танкер афілійований з компанією Shanghai Future Ship Management Co Ltd (КНР)

﻿
