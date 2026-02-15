США захопили підсанкційний танкер в Індійському океані

Американські війська провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтового танкера Veronica III.

Про це повідомляє Воєнний департамент США в соцмережі Х.

"Вночі американські війська без інцидентів провели перевірку, морську блокаду та абордаж судна Veronica III в зоні відповідальності INDOPACOM. Судно намагалося порушити карантин, запроваджений президентом Трампом, сподіваючись втекти. Ми відстежували його від Карибського басейну до Індійського океану, скоротили відстань і зупинили його", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ГУР Міноборони України, від 3 грудня 2024 року танкер знаходиться під санкціями за перевезення іранської та венесуельської нафти та нафтопродуктів.

Танкер афілійований з компанією Shanghai Future Ship Management Co Ltd (КНР)