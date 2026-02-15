Росія не обмежиться територіальними претензіями до України, - ISW

Серед потенційних вимог – обмеження оборонних спроможностей України, зміну зовнішньополітичного курсу Києва та перегляд архітектури безпеки в Європі.

Росія, ймовірно, не зупиниться лише на територіальних вимогах під час переговорів щодо завершення війни проти України.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Москва може наполягати не тільки на міжнародному визнанні окупованих територій, але й висувати ширші умови. Серед потенційних вимог – обмеження оборонних спроможностей України, зміну зовнішньополітичного курсу Києва та перегляд архітектури безпеки в Європі.

У звіті підкреслюється, що подібний підхід Кремля може "суттєво ускладнити" будь-які мирні ініціативи. Росія традиційно використовує переговори для досягнення стратегічних поступок, які виходять за межі суто територіального питання.

Експерти застерігають, що тривалий тиск із боку Москви може бути спрямований на послаблення української державності та впливу Заходу в регіоні.