У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Росія не обмежиться територіальними претензіями до України, - ISW

Серед потенційних вимог – обмеження оборонних спроможностей України, зміну зовнішньополітичного курсу Києва та перегляд архітектури безпеки в Європі.

Росія не обмежиться територіальними претензіями до України, - ISW
Український військовослужбовець (ілюстративне фото)
Фото: Генштаб

Росія, ймовірно, не зупиниться лише на територіальних вимогах під час переговорів щодо завершення війни проти України.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Москва може наполягати не тільки на міжнародному визнанні окупованих територій, але й висувати ширші умови. Серед потенційних вимог – обмеження оборонних спроможностей України, зміну зовнішньополітичного курсу Києва та перегляд архітектури безпеки в Європі.

У звіті підкреслюється, що подібний підхід Кремля може "суттєво ускладнити" будь-які мирні ініціативи. Росія традиційно використовує переговори для досягнення стратегічних поступок, які виходять за межі суто територіального питання.

Експерти застерігають, що тривалий тиск із боку Москви може бути спрямований на послаблення української державності та впливу Заходу в регіоні.

  • 25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові "на 100%", і Київ очікує на їх підписання.
﻿
