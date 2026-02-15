Росіяни атакували мешканця Херсона безпілотником

У Херсоні російський дрон атакував цивільного у Дніпровському районі. Чоловік зазнав травм.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні доставили чоловіка, якого близько 12:30 росіяни атакували з дрона у Дніпровському районі Херсона", – ідеться у повідомленні.
57-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкові поранення голови. Постраждалий – під наглядом медиків.
- Уранці 15 лютого російські окупанти атакували дроном Дніпровський район міста Херсон. Унаслідок атаки постраждав 38-річний цивільний.