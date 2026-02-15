Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Поліцейські разом із волонтерами евакуювали усіх коней із громади на Харківщині

Евакуація тварин тривала 10 днів.

Фото: скріншот з відео

Поліцейські спільно з волонтерами упродовж 10 днів евакуювали всіх коней зі Старосалтівської громади Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

"Евакуаційні заходи тривали 10 днів. Спецпідрозділ поліції "Білий Янгол" спільно із загоном швидкого реагування "Червоний Хрест України" вивезли 19 коней з кінного клубу "Антлант", які з перших днів деокупації залишилися без нагляду", – ідеться у повідомленні.

Помічник начальника ГУНП у Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков повідомив, 15 лютого була успішно завершена спецоперація з евакуації коней зі Старосалтівської громади у Вовчанському районі. 

"Спільними зусиллями поліції, волонтерів та місцевої влади евакуйовані усі 19 коней, два собаки та цуценята. Також правоохоронці вивезли до більш безпечного місця конюха, – розповів В’ячеслав Марков. – Завдання успішно виконано. Дякую усім, з ким мав можливість брати участь у цій унікальній гуманітарній операції". 

На даний час коні переміщені на територію харківського іподрому та будуть знаходитися там під опікою благодійної організації "Animals 911 Ukraine".

Проведення евакуаційних заходів відбувалися в умовах підвищеної небезпеки. Під час руху маршрутом слідування кружляли ворожі безпілотники. Однак завдяки злагодженим діям правоохоронців евакуаційні заходи були успішно завершені. 

Тварини знаходяться у безпеці.

