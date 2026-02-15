Бійці 412 бригади Nemesis розповіли, як перемогли війська НАТО на навчаннях

Україна максимально зацікавлена у тому, щоб війська країн Альянсу переосмислили тактику ведення сучасних бойових дій та якомога швидше і якісніше підготувалися до російської загрози.

Українські бійці 412 бригади Nemesis розповіли деталі перемоги над військами НАТО на навчаннях Hedgehog у травні 2025 року в Естонії.

Про це йдеться у дописі бригади в фейсбуці.

Раніше видання Wall Street Journal опублікувало матеріал про військові навчання Hedgehog-2025 і зазначило, що ці навчання стали "шоком" для західних військових, оскільки група умовного противника, до якої входили українці, завдала їм значних уражень за допомогою дронів.

"Технології кардинально змінили і продовжують змінювати поле бою. Українські підрозділи охоче діляться набутим досвідом війни дронів з західними партнерами. Україна максимально зацікавлена у тому, щоб війська країн НАТО переосмислили тактику ведення сучасних бойових дій та якомога швидше і якісніше підготувалися до російської загрози", - йдеться в повідомленні.

До складу української команди входили бійці підрозділів Сил безпілотних систем: оператори бомберів 412 бригади Nemesis та екіпажі FPV 427 бригади Rarog. Також з української сторони у навчаннях брали участь оператори FPV Інтернаціонального легіону Головне управління розвідки Міністерства оборони та представники системи ситуаційної обізнаності Delta.

"Ми виконували задачі з ураження та знищення умовного противника, мінували логістичні шляхи і доставляли дружнім підрозділам різні вантажі. Противника виявляв екіпаж аеророзвідки на комплексі Veсtor. Українська команда розгромила, які не були готові до масованого ураження різними комплексами БПЛА", - згадує боєць бригади з позивним Нік.

За словами наших військових, наступальне угрупування зробило низку помилок: переміщувало техніку великими групами, не проводило належного маскування, піхотні підрозділи не намагалися сховатись при наближення БПЛА, не перевіряли дороги на наявність мінування перед початком руху колон.