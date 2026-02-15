Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоПодії

Бійці 412 бригади Nemesis розповіли, як перемогли війська НАТО на навчаннях

Україна максимально зацікавлена у тому, щоб війська країн Альянсу переосмислили тактику ведення сучасних бойових дій та якомога швидше і якісніше підготувалися до російської загрози. 

Бійці 412 бригади Nemesis розповіли, як перемогли війська НАТО на навчаннях
Українські військові на навчаннях
Фото: 412 бригада Nemesis СБС

Українські бійці 412 бригади Nemesis розповіли деталі перемоги над військами НАТО на навчаннях Hedgehog у травні 2025 року в Естонії.

Про це йдеться у дописі бригади в фейсбуці.

Раніше видання Wall Street Journal опублікувало матеріал про військові навчання Hedgehog-2025 і зазначило, що ці навчання стали "шоком" для західних військових, оскільки група умовного противника, до якої входили українці, завдала їм значних уражень за допомогою дронів. 

"Технології кардинально змінили і продовжують змінювати поле бою. Українські підрозділи охоче діляться набутим досвідом війни дронів з західними партнерами. Україна максимально зацікавлена у тому, щоб війська країн НАТО переосмислили тактику ведення сучасних бойових дій та якомога швидше і якісніше підготувалися до російської загрози", - йдеться в повідомленні. 

До складу української команди входили бійці підрозділів Сил безпілотних систем: оператори бомберів 412 бригади Nemesis та екіпажі FPV 427 бригади Rarog. Також з української сторони у навчаннях брали участь оператори FPV Інтернаціонального легіону Головне управління розвідки Міністерства оборони та представники системи ситуаційної обізнаності Delta.

"Ми виконували задачі з ураження та знищення умовного противника, мінували логістичні шляхи і доставляли дружнім підрозділам різні вантажі. Противника виявляв екіпаж аеророзвідки на комплексі Veсtor. Українська команда розгромила, які не були готові до масованого ураження різними комплексами БПЛА", - згадує боєць бригади з позивним Нік. 

За словами наших військових, наступальне угрупування зробило низку помилок: переміщувало техніку великими групами, не проводило належного маскування, піхотні підрозділи не намагалися сховатись при наближення БПЛА, не перевіряли дороги на наявність мінування перед початком руху колон. 

  • Навчання під назвою Hedgehog 2025 охопили понад 16 тисяч військових із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими фахівцями з безпілотників, зокрема з бійцями, залученими з передової. Вони моделювали «оспорюване й перевантажене» поле бою з різними типами дронів. Це перевіряло здатність солдатів адаптуватися під час бою. Кілька джерел згадували одного з командирів, який після навчань сказав: "Ми в дупі".
  • Раніше Wall Street Journal також повідомляло, що у Європі змоделювали напад Росії на Литву – агресору вдалося досягти більшості своїх цілей. Учасники гри дійшли висновку, що ключовою проблемою була не нестача військових можливостей, а сумнів у політичній волі союзників діяти швидко й рішуче.
﻿
