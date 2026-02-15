ЦПД: росіяни на ТОТ Донеччини продовжують мілітаризувати дітей через пісенні конкурси

Пісенні заходи спрямовані на нормалізацію війни в очах дітей та підлітків.

У тимчасово окупованому Донецьку представники російської окупаційної адміністрації організували пісенний конкурс за участю дітей та підлітків віком від 8 до 18 років.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією Центру, учні місцевих шкіл мали виконувати так звані "патріотичні" пісні, зокрема композиції про "героїв великої вітчизняної війни". Захід відбувся за участі представників окупаційної влади, лояльних до кремлівського режиму місцевих діячів культури та керівників організації Двіженіє пєрвих – структури, що позиціонується як аналог радянської піонерії та перебуває під санкціями РНБО України.

До складу журі організатори включили й учасника так званої "спеціальної військової операції". У Центрі наголошують, що це є свідомим кроком, спрямованим на нормалізацію війни в очах дітей та підлітків.

У відомстві підкреслюють: подібні заходи не є поодинокими. Йдеться про елемент системної стратегії кремля, спрямованої на мілітаризацію дитячої свідомості та формування покоління, лояльного до війни.

Через культурні та освітні ініціативи окупаційна влада намагається нав’язати дітям культ війни як "правильну" модель поведінки та суспільну норму.

Експерти застерігають, що такі практики мають ознаки цілеспрямованого психологічного впливу та використовуються як інструмент ідеологічної обробки молоді на тимчасово окупованих територіях України.