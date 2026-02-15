Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: російська піхота не хоче йти на "м'ясні" штурми

Перехоплення свідчить про низький морально-психологічний стан у російській армії.

ГУР: російська піхота не хоче йти на "м'ясні" штурми
Фото: надано пресслужбою

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення розмов російських військових, яке свідчить про низький морально-психологічний стан особового складу армії РФ.

На записі зафіксовано, як командир російського підрозділу криками та погрозами намагається змусити підлеглих виконати наказ щодо наступу. Військовослужбовці, за його словами, намагалися відмовитися від участі у штурмі.

Із перехоплення випливає, що командування чинить тиск на підлеглих, вимагаючи негайного просування вперед та звіту про виконання поставленого завдання "наверх". Командир не приховує роздратування та застосовує образливу лексику й погрози, намагаючись примусити особовий склад до дій.

За оцінкою української розвідки, подібні випадки свідчать про системні проблеми в управлінні російськими підрозділами та небажання частини військових брати участь у так званих "м’ясних" штурмах.

У ГУР МО України наголошують, що примус і психологічний тиск залишаються одними з основних методів утримання дисципліни в підрозділах російських окупаційних військ.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies