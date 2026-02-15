Перехоплення свідчить про низький морально-психологічний стан у російській армії.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення розмов російських військових, яке свідчить про низький морально-психологічний стан особового складу армії РФ.

На записі зафіксовано, як командир російського підрозділу криками та погрозами намагається змусити підлеглих виконати наказ щодо наступу. Військовослужбовці, за його словами, намагалися відмовитися від участі у штурмі.

Із перехоплення випливає, що командування чинить тиск на підлеглих, вимагаючи негайного просування вперед та звіту про виконання поставленого завдання "наверх". Командир не приховує роздратування та застосовує образливу лексику й погрози, намагаючись примусити особовий склад до дій.

За оцінкою української розвідки, подібні випадки свідчать про системні проблеми в управлінні російськими підрозділами та небажання частини військових брати участь у так званих "м’ясних" штурмах.

У ГУР МО України наголошують, що примус і психологічний тиск залишаються одними з основних методів утримання дисципліни в підрозділах російських окупаційних військ.