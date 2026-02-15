Волкер: США та Європа мають дати військову відповідь на нову агресію Росії

"Думаю, це вже є частиною тих переговорів, які ведуться".

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер переконаний, що гарантії безпеки для України мають включати публічне зобов’язання, ратифіковане Конгресом США, про те, що будь-яка нова російська агресія проти України спричинить військову відповідь США та Європи.

Про це Волкер заявив на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає Укрінформ.

"Думаю, це вже є частиною тих переговорів, які ведуться: надати чітке публічне зобов’язання, включно з ратифікацією Конгресом, що після припинення бойових дій, якщо Росія знову розпочне конфлікт з Україною, це спричинить військову відповідь США та Європи. Саме це й має бути гарантією безпеки", - наголосив Волкер.

Коментуючи питання відправки багатонаціональних сил Коаліцією охочих, він висловив думку, що європейські країни все ж будуть готові виконати цю обіцянку.

"Думаю, що так. Вони чекають, коли настане припинення вогню", - зазначив Волкер.

На уточнення, що європейці чекають на американський "backstop", він відповів: "Вони знають, що США забезпечать підтримку й "backstop" – це вже було донесено. Але вони чекають саме припинення вогню, а цього поки що не досягнуто, бо ми не створили умов, за яких Путін пішов би на припинення вогню".

Окремо Волкер прокоментував розвиток українських далекобійних спроможностей, зокрема, - створення ракети "Фламінго".

"Це дуже важливо. Україна здатна їх виробляти. Потрібно масштабувати виробництво й зробити його економічно доступним. Я бажав би, щоб США, Німеччина та інші діяли швидше й надавали суттєвішу підтримку у питанні далекобійних систем. Але добре, що Україна робить це самостійно", - підкреслив він.

Спецпредставник США по Україні